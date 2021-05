Prevenzione malattie polmoni: al via Pink Control

Al via Pink Control, la campagna web accompagnata da un sito dedicato per uno stile di vita sano e sostenibile, alleato dei polmoni

La prima regola per restare in salute? Partire dal respiro prendendoci cura del nostro apparato respiratorio, e molto dipende dalle nostre abitudini, dalla cura di noi stessi e dell’ambiente che ci circonda. Con l’obiettivo di sensibilizzare a una maggiore attenzione alla salute dell’apparato respiratorio, Chiesi Italia, la filiale italiana del Gruppo Chiesi, supporta la campagna Pink Control (www.pinkcontrol.it), un luogo virtuale in cui trovare informazioni, curiosità e consigli pratici per adottare non solo uno stile di vita sano, ma anche per affrontare con serenità le più comuni patologie respiratorie, dall’asma alle allergie, alla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e non solo.

Benessere e controllo sono il leitmotiv dell’iniziativa: Pink come rosa, simboleggia il prendersi cura di sé e degli altri; Control evoca un atteggiamento positivo fatto di semplici gesti che possono migliorare la vita: controllare la propria malattia ascoltando il medico e seguendo le terapie nel modo corretto, essere costante con le visite di controllo, prendersi cura di sé, mantenere una giusta routine quotidiana.

Errati stili di vita, infatti, sono nemici della salute dei polmoni: come l’abitudine al fumo, l’esposizione allo smog, una scorretta alimentazione e una scarsa attività fisica.

Sostituire queste abitudini nocive, molto diffuse sia tra i giovani che in età adulta, è l’obiettivo della campagna social Pink Control – Facebook (@pinkcontrol) e Instagram (pink_control_) – che vuole essere un supporto a portata di click per aiutare a mantenere in salute i polmoni e prevenire le malattie che li minacciano, offrendo curiosità per migliorare lo stile di vita, nutrirsi al meglio e restare in forma. Con un occhio alla tutela dell’ambiente in cui viviamo e dell’aria che respiriamo.

“La campagna Pink Control riflette l’impegno di Chiesi Italia nell’aiutare le persone a respirare meglio per godere appieno di ogni momento della vita” – spiega Laura Franzini, Direttore Medico di Chiesi Italia. “Questa promessa ha ispirato uno dei tre pilastri della nostra nuova visual identity – “Air” – che esprime la volontà di essere al fianco dei pazienti affetti da patologie respiratorie, dalla prima infanzia all’età matura, per una migliore qualità della vita, supportandoli nella ricerca di informazioni corrette e utili per la propria salute e aiutandoli ad affrontare con serenità la propria malattia”.

“Questo progetto, che si affianca alle numerose iniziative dedicate alla salute del respiro, conferma il nostro impegno di azienda leader in area respiratoria, attenta alle esigenze dei pazienti e alla tutela dell’ambiente, in linea con i nostri valori di azienda certificata B Corp” – commenta Raffaello Innocenti, Amministratore Delegato di Chiesi Italia. “Il nostro contributo in favore delle persone affette da malattie respiratorie non si limita ad offrire soluzioni terapeutiche valide ma si concretizza, grazie al supporto delle piattaforme social, nella promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all’opinione pubblica sull’adozione di comportamenti virtuosi a tutela della salute e a salvaguardia del territorio”.