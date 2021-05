Ponente debutta con l’album Riavuli

Disponibile in tutti gli stores digitali l’EP d’esordio della cantautrice e attrice palermitana Ponente: il disco si intitola “RIAVULI”

Fuori in tutti gli stores digitali l’EP d’esordio della cantautrice e attrice palermitana PONENTE, dal titolo “RIAVULI” (ASCOLTA QUI – The Vito Rercods): un progetto discografico intenso e appassionato composto da cinque brani scritti dalla stessa Ponente, con le musiche di Gaetano Mirabella, con cui collabora già dal 2018, e la produzione artistica di Giovanni Parrinello. L’ep è stato anticipato dal brano “Abballo”, accompagnato dal videoclip (guarda qui).

Per PONENTE il dramma della pandemia è stato uno shock emotivo che ha liberato pensieri, parole e note, che il musicista e produttore Giovanni Parrinello ha saputo raccogliere e tradurre in realtà con la sua etichetta indipendente “The Vito Records” (Tamuna, The Vito Movement): “Ho provato a non scoraggiarmi – dichiara la cantautrice – e rispondere con la musica alla crisi mondiale e personale che stavo vivendo. Arrivato il primo bonus statale ho deciso di stringere ancor di più la cinghia ed investire tutto in un mio progetto musicale e professionale, per provare a dare un senso all’immobilità devastante. Ho proposto il mio progetto a Giovanni Parrinello ed è iniziata questa meravigliosa avventura”.

“RIAVULI” attinge certamente da un repertorio folk contemporaneo ed è impreziosito dal contributo di straordinari musicisti come Gaetano Mirabella (autore delle musiche) alla chitarra acustica, Moreno Morreale alla chitarra semi acustica e al bouzouki, Diego Tarantino al basso elettrico e al contrabbasso, Giovanni Parrinello alle percussioni e Alberto “Anguss” Anguzza alla tromba.

Il titolo “Riavuli” trae spunto dal concept che anima l’intero progetto, come dichiara la stessa PONENTE: “tutti abbiamo l’esigenza di combattere con i nostri demoni, i miei ‘riavuli’ sono le domande, le incertezze, le contraddizioni, le scelte che la vita mi presenta, i riavuli sono in fondo i conti che devo fare con me stessa”.

Le canzoni sono pensate e scritte in lingua Siciliana, un palermitano contemporaneo, ma che è anche a tratti anche arcaico nel rispetto della tradizione popolare del canto siciliano.

La tracklist di RIAVULI comprende 5 tracce: “ABBALLO”, una canzone dal ritmo sostenuto che esorcizza le proprie debolezze, difficoltà e delusioni con il desiderio di ballarci sopra anche se le “balate” (basole di pavimentazione) scottano ancora, “PARRAMI RUMANI”, la voglia di rimandare, di non assumersi la responsabilità di una decisione in un amore non corrisposto, “NUVOLI BIANCHI”, malinconia e speranza miste fra loro in una melodia dolce e amara allo stesso tempo, il brano che ha più di tutti un’apertura al pop, “COMU CIU’ RICU O MARI”, una confessione proibita ed intima al mare che sa più di te, ed infine “RIAVULI” un monologo struggente su come combattere i propri diavoli, prendendo fiato, ma anche scalciando con un finale musicale in crescendo che è una travolgente “taranta siciliana”, preziosa quasi quanto un mantra liberatorio. D’altronde, dopo il medioevo, il ritmo frenetico delle tarante o tarantelle venne considerato una pratica legata alla guarigione, una sorta di esorcismo per scacciare i demoni.

Dopo tantissime esperienze da interprete, spaziando dal musical al rock, dal pop al cantautorato, PONENTE ha sentito forte l’esigenza di esprimersi grazie ad una propria produzione musicale inedita. Un ruolo fondamentale nella maturazione artistica di PONENTE lo ha certamente avuto respirare, come cantante e attrice, l’aria del Teatro Ditirammu fondato dal compianto meraviglioso Vito Parrinello, il Ditirammu è un tempio del canto popolare siciliano che oggi vive sotto l’amorevole guida di Elisa e Giovanni Parrinello.

L’intero EP è stato registrato nel 2020 da Vittorio Di Matteo e Giovanni Parrinello (che si è occupato anche della produzione artistica) presso il Teatro Ditirammu di Palermo, mixato nel 2021 da Riccardo Piparo negli studi di Cantieri51 di Palermo e masterizzato presso Os3Studios di Roma. L’artwork è di Martina Ponente, le foto di Giuseppe Sinatra.

Note biografiche

PONENTE è lo pseudonimo di Alessandra Ponente, nata Palermo, si è formata come cantante/attrice, già dal 2002, presso varie scuole di genere a Palermo, dal Centro Teatro Danza, alla Vokalmusik, alla Music Modern Academy, fino al Ditirammu Lab sotto la guida di Elisa Parrinello sua maestra d’arte. Ha partecipato e vinto concorsi e festival nazionali di canto, dal 2004 inizia la sua carriera da professionista recitando come attrice in ruoli da protagonista presso alcune compagnie siciliane fra prosa e musical, nel 2013 fa parte del trio vocale Le Morgane (Barbara Tutrone, Cinzia Gargano, Alessandra Ponente), con il quale si esibisce in tutta la Sicilia ed ottiene anche la semifinale a Castrocaro nel 2014, nel 2015 fonda la band i Teresa, cantautorato italiano e teatro canzone (Alessandra Ponente, Cinzia Gargano, Giovanni Schimmenti, Bartolo Costanzo), alla fine del 2015, con il chitarrista e compositore Germano Seggio, dà vita al duo PONENTE-SEGGIO, fra le loro composizioni il brano “NOma NOmafia” che ha riscosso un grande apprezzamento nazionale, cantata fra l’altro anche al Teatro Massimo di Palermo in occasione della “Festa della Polizia 2015”. Nell’ottobre del 2016 entra a far parte della compagnia teatrale S’Kalsa di Elisa Parrinello, compagnia stabile del Teatro Ditirammu di Palermo, con cui sperimenta teatro folk popolare e contemporaneo calcando palchi prestigiosi in giro per la Sicilia, dal Teatro Biondo di Palermo fino al Teatro Greco di Taormina grazie alla produzione LIOLA’. Nel 2017 anche una esclusiva partecipazione al Google Camp. Nel 2018 avvia una collaborazione artistica con Maurizio Bologna & Folk Band (Katia Raineri, Alessio Tarantino, Frankie Campanella, Chicco Bologna), con l’esecuzione di diversi concerti e spettacoli teatrali ed ancora con il cantautore e musicista Gaetano Mirabella con cui inizia a scrivere e musicare le sue prime canzoni. Nel 2019 con la compagnia dei “picciotti della Lapa Ditirammu” si esibisce in canti e danze della tradizione popolare Siciliana presso l’Ambasciata italiana e le Famiglie Reali dell’OMAN. Nel frattempo, tanti spettacoli folk presso il Teatro Ditirammu ed alcune incursioni presso video WEB (SoldiSpicci e Sansoni), TV (il Cacciatore RAI2) e CINEMA (varie esperienze con i registi Pif e DAVIDE VIGORE). Nel 2020 entra a far parte nella scuderia di “THE VITO RECORDS” sotto la produzione artistica di Giovanni Parrinello e a novembre partecipa alla “Notte di Zucchero” come attrice di “Sicily Spoon River” e cantante nel suggestivo progetto “Canti della Morte”.

