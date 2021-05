Auto-imprenditorialità giovanile in forma cooperativa: al via la nuova edizione di Smart and Coop: candidature entro il 16 luglio 2021

Torna Smart and Coop, il bando promosso da Fondazione CR Firenze, Legacoop Toscana e Fondazione NOI-Legacoop Toscana per supportare l’auto-imprenditorialità in forma cooperativa delle giovani generazioni. Si è aperta la quarta edizione del bando, che nelle prime tre edizioni ha raccolto le candidature di 56 team, coinvolgendo più di 200 giovani under 35.

Smart and Coop ha l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative, da realizzare in forma cooperativa, capaci di rispondere ai nuovi bisogni emergenti, adattarsi alla trasformazione dei mercati e contribuire in termini d’impatto al raggiungimento di uno o più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

“Questo percorso per stimolare la formazione di nuove cooperative da parte dei giovani – dichiara il Direttore generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori – risponde a reali bisogni della comunità a tutto campo. Il buon esito delle passate edizioni ci conforta moltissimo, soprattutto in questi mesi che ci auguriamo segnino una effettiva ripresa della nostra economia. Il nostro impegno in questo progetto si inserisce in una vasta gamma di iniziative promosse dalla Fondazione per sostenere la costruzione del futuro degli adulti di domani’’.

“Sono molto curioso di scoprire quali saranno i progetti presentati quest’anno dai ragazzi; sono certo che dopo questo periodo difficile, che ha penalizzato anche le generazioni più giovani, sapranno stupirci con le loro idee – afferma Roberto Negrini, presidente di Legacoop Toscana – Le precedenti edizioni del bando Smart and Coop ci hanno dato modo di conoscere tantissimi giovani in gamba, con idee innovative, che guardano alla possibilità di fare impresa insieme come a un modo per lavorare nel proprio territorio dedicandosi a quello che amano”.

L’edizione 2021 di Smart and Coop, in collaborazione con Impact HUB Firenze e CENTERED Lab, si rivolge a gruppi composti da almeno 3 giovani tra i 18 e i 35 anni residenti o domiciliati nella Città metropolitana di Firenze e nelle province di Arezzo e Grosseto, che credono nel lavoro di squadra e nei valori cooperativi e che vogliono contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone e della comunità del proprio territorio. Tra gli ambiti suggeriti per la proposta di idee imprenditoriali innovative (ma l’elenco non è esaustivo) ci sono: salute, cambiamenti demografici e benessere; sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile; mobilità sostenibile; sostenibilità ambientale; formazione e servizi educativi; salvaguardia e fruibilità del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico e paesaggistico; energie rinnovabili; inclusione lavorativa e sociale; consumo sostenibile; cooperative di comunità; abitare sostenibile; industria culturale e creativa; rigenerazione urbana.

Il bando resterà aperto fino alle ore 23:59 del 16 Luglio 2021. Per la presentazione delle candidature occorre seguire la procedura illustrata sul sito www.smartandcoop.it

Tra tutte le candidature ammissibili saranno selezionate le migliori 10 idee imprenditoriali, che avranno accesso a un laboratorio intensivo di formazione e design dell’idea progettuale. La Commissione indicherà i 3 migliori progetti cooperativi che avranno accesso alla fase di accelerazione, un percorso di 11 settimane mirato a potenziare le capacità imprenditoriali dei partecipanti e a definire un concreto piano di sviluppo della futura cooperativa. In palio premi fino a € 30.000 e una membership unlimited di 6 mesi presso Impact Hub Firenze.