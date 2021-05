Nasce Ethypharm Italia: Bruno Rago è il GM

L’azienda farmaceutica francese Ethypharm annuncia la creazione di una filiale operativa in Italia: Bruno Rago sarà il General Manager

Ethypharm annuncia la creazione di una filiale operativa in Italia, il terzo maggiore mercato farmaceutico d’Europa. Sotto la direzione di Bruno Rago, Ethypharm Italy rafforzerà la presenza commerciale nella sua principale area terapeutica, quella del sistema nervoso centrale. Fondata nel 1977 in Francia, Ethypharm è un’azienda farmaceutica specializzata con solide radici in Europa ed in Cina. Nel Gruppo lavorano più di 1.500 persone, soprattutto in Europa e Cina.

Dopo essersi allargata nel Regno Unito ed in Germania nel 2015, con la presenza diretta in Italia compie un passo fondamentale per rafforzare la piattaforma commerciale del gruppo in Europa. Ethypharm Italy Srl ha sede a Padova e servirà sia il canale farmaceutico ospedaliero sia quello al dettaglio.

L’Italia rappresenta uno dei principali mercati farmaceutici del mondo. Nel 2019, il mercato farmaceutico italiano è stato valutato pari a 30 miliardi di euro[. Al suo interno, il mercato dei farmaci off-patent nel campo del sistema nervoso centrale vale 3,4 miliardi di euro. «Sono felice di raccogliere questa nuova sfida e sono molto fiducioso in quanto conosco già il potenziale ed il valore della strategia e del portfolio di Ethypharm. Inoltre, sono certo che saremo in grado di aiutare i pazienti in patologie come l’epilessia, il dolore e la depressione in cui il personale sanitario e i pazienti hanno grandi necessità» spiega Bruno Rago, Direttore Generale di Ethypharm Italy.

Ethypharm Italy non parte da zero ma poggia su solide basi. Il gruppo Ethypharm, infatti, già distribuiva in Italia, tramite accordi, molti dei suoi prodotti, soprattutto nel campo del sistema nervoso centrale. Il team italiano riflette i valori umani di Ethypharm: imprenditorialità, solide competenze farmaceutiche e uno straordinario impegno a migliorare la vita dei pazienti. «Bruno Rago è un dirigente senior dell’industria farmaceutica e biotecnologica. Grazie alla sua presenza, Ethypharm può beneficiare di oltre 20 anni di esperienza e di passione nel realizzare e stabilire filiali farmaceutiche in Italia e in Europa. Siamo certi che sotto la sua direzione, Ethypharm Italy avrà un futuro brillante» afferma Jean Monin, responsabile delle operazioni commerciali Ethypharm.