Internazionali Roma: super Sonego vola in semifinale

Internazionali di Roma di tennis: Sonego supera Rublev e vola in semifinale. Alle 18:30 sfiderà Djokovic che ha piegato Tsitsipas 4-6 7-5 7-5

Ancora un’impresa straordinaria per Lorenzo Sonego. Il tennista italiano ha battuto ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia, in corso al Foro Italico di Roma, il russo Andrej Rublëv, numero 7 della classifica ATP.

La vittoria in 3 set, dopo una formidabile rimonta. Dopo aver ceduto il primo set (3-6), Sonego ha rimontato imponendosi nei successivi per 6-4 e 6-3. Non c’è tempo però per rifiatare: la semifinale sarà questo pomeriggio contro il “mostro” del tennis, Novak Djoković, numero 1 del mondo. Il serbo ha sconfitto Stefanos Tsitsipas.

Nell’altra semifinale si sfideranno lo spagnolo Rafa Nadal e il gigante americano (è alto 2 metri e 11) Reilly Opelka.