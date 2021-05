Giovanni Paolino resta alla guida di Avedisco

Avedisco riconferma Giovanni Paolino alla presidenza dell’associazione: eletti anche i membri del nuovo Consiglio Direttivo

AVEDISCO, la prima Associazione in Italia che rappresenta le principali Aziende di Vendita Diretta, è lieta di riconfermare per il quarto mandato consecutivo Giovanni Paolino nel ruolo di Presidente. Durante l’ultima Assemblea, infatti, i rappresentanti delle Aziende Associate hanno rinnovato la loro fiducia al Presidente uscente, promuovendo il suo impegno e la sua capacità strategica di far fronte all’ imprevedibilità degli eventi, in particolare durante l’ultimo anno.

Al fianco di Giovanni Paolino, CEO dell’Azienda Associata Eismann Srl, è stato eletto come Vice Presidente Marcello Svaldi, Amministratore Delegato dell’Azienda Associata Gioel, e riconfermati Giuliano Sciortino come Segretario Generale e Alessandro Ghidini come Tesoriere.

Durante l’Assemblea sono stati eletti anche i membri del nuovo Consiglio Direttivo:

– Renato Di Carlo (NeoLife International)

– Virginia Garisto (IWM International Water Machines)

– Cristina Luzzi (La Valigia Rossa)

– Monica Milone (Amway Italia)

– GianCarlo Negri (Forever Living Products Italy)

– Luigi Pesle (Evergreen Life Products Italy)

– Rebecca Varoli Piazza (Herbalife Italia)

Un team affiatato che si è già posto obiettivi importanti, come quello di affermare sempre più AVEDISCO come voce autorevole a tutela dell’immagine del settore, in continuità con il lavoro finora svolto.

Giovanni Paolino, che siede al vertice dell’Associazione dal 2010, ha fortemente contribuito alla promozione di un’immagine della Vendita Diretta come modello di business etico, concreto e professionale, capace di evolversi continuamente, abbracciando sempre più il mondo delle nuove tecnologie.

“Ringrazio i delegati delle Aziende Associate per aver rinnovato, ancora una volta, la fiducia nei miei confronti – afferma Giovanni Paolino-. Continuare ad essere testimone dell’evoluzione e della resilienza della Vendita Diretta, è per me un grande onore. Sono inoltre orgoglioso che AVEDISCO sia portavoce, attraverso le Aziende Associate, di un modello di business contemporaneo e al passo con i tempi, capace di intercettare e offrire occasioni professionali anche alle giovani generazioni, a cui possiamo offrire una valida opportunità di carriera a fronte di un sistema occupazionale precario e con poche prospettive. Noi di AVEDISCO siamo una grande famiglia e continueremo ad esserlo: con impegno, dedizione e flessibilità, abbiamo fronteggiato gli ostacoli dell’ultimo anno, individuando e sviluppando nuove idee, per risistemare rapidamente i riferimenti strategici in funzione dell’attuale scenario che stiamo vivendo”.