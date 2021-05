Dito a scatto: glucocorticoidi meglio dei FANS

Dolore e movimento limitato nel dito a scatto: una recente revisione promuove i glucocorticoidi rispetto ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)

In una recente revisione Cochrane sono stati valutati farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e glucocorticoidi nel trattamento del dolore e del movimento nei pazienti con dito a scatto evidenziando alcune differenze di beneficio a favore dei glucocorticoidi.

Il dito a scatto, termine con il quale comunemente viene definita la tenosinovite stenosante, è una patologia che si manifesta con il movimento irregolare del dito, in particolar modo del pollice o dell’anulare. Durante la flessione e l’estensione del dito, infatti, si avverte uno scatto doloroso. Col tempo il dito può bloccarsi in posizione piegata ed occorre riportarlo nella posizione naturale con l’intervento dell’altro dito. Il dito a scatto è generalmente causato da una infiammazione cronica della guaina sinoviale che riveste i tendi flessori delle dita. E’ una patologia molto frequente e colpisce in particolar modo le donne tra 45 ed i 60 anni.

Il dito a scatto è una condizione comune della mano che si verifica quando il movimento di un tendine flessore del dito attraverso la prima puleggia anulare è compromesso da degenerazione, infiammazione e gonfiore. Ciò causa dolore e movimento limitato del dito colpito. Le opzioni di trattamento non chirurgico includono la modifica dell’attività, farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) orali e topici, splintaggio e iniezioni locali di farmaci antinfiammatori.

L’obiettivo di questo studio è stato quello di esaminare i benefici e i danni dei farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) rispetto a placebo, glucocorticoidi o diversi FANS somministrati per il dito a scatto.

Gli autori hanno eseguito una revisione sistematica della letteratura consultando i database Central, Medline, Embase, Cinahl, Cnki (China National Knowledge Infrastructure), ProQuest Dissertations and Theses, www.ClinicalTrials.gov e il portale delle sperimentazioni dell’OMS fino al 30 settembre 2020.

Sono stati selezionati studi randomizzati controllati (RCT) e studi quasi randomizzati di partecipanti adulti con dito a scatto che confrontavano i FANS somministrati per via topica, orale o per iniezione rispetto a placebo, glucocorticoidi o diversi FANS somministrati per la stessa via.

Due o più autori di revisioni hanno esaminato in modo indipendente gli studi, estratto i dati e valutato il rischio di bias e applicato il metodo GRADE. I sette risultati principali erano la risoluzione dei sintomi del dito a scatto, sintomi persistenti moderati o gravi, recidiva dei sintomi, gamma attiva totale del movimento delle dita, dolore residuo, soddisfazione del paziente ed eventi avversi. Gli effetti del trattamento sono stati riportati come rapporti di rischio (RR) e differenze medie (MD) con intervalli di confidenza (IC) al 95%.

Nell’analisi sono stati inclusi due RCT condotti in un ambiente ospedaliero ambulatoriale (231 partecipanti adulti, età media 58,6 anni, 60% donne, dal 95% al 100% malattia da moderata a grave).

Entrambi gli studi hanno confrontato una singola iniezione di un FANS non selettivo (12,5 mg di diclofenac o 15,0 mg di ketorolac) somministrato a dosi inferiori al normale con una singola iniezione di un glucocorticoide (triamcinolone 20 mg o 5 mg), con una durata massima del follow-up di 12 settimane o 24 settimane.

In entrambi gli studi, gli autori hanno rilevato il rischio di logoramento e bias di prestazione. Uno studio aveva anche il rischio di bias di selezione.

Tutti e sette i risultati sono stati riportati in uno studio e cinque nell’altro. L’iniezione di FANS può offrire poco o nessun beneficio rispetto all’iniezione di glucocorticoidi, sulla base di prove di certezza da bassa a molto bassa da due studi. Le prove sono state declassate per pregiudizi e imprecisioni.

Gli autori evidenziano che può esserci poca o nessuna differenza tra i gruppi nella risoluzione dei sintomi da 12 a 24 settimane (34% con FANS, 41% con glucocorticoidi; effetto assoluto inferiore del 7%, intervallo di confidenza al 95% (CI) dal 16% inferiore al 5% superiore; 2 studi, 231 partecipanti; RR 0,83, IC 95% da 0,62 a 1,11; evidenza a bassa certezza).

Il tasso di sintomi persistenti da moderati a gravi può essere maggiore a 12-24 settimane nel gruppo FANS (28%) rispetto al gruppo glucocorticoidi (14%) (effetto assoluto superiore del 14%, IC 95% superiore dal 2% al 33%; 2 studi, 231 partecipanti; RR 2,03, IC 95% da 1,19 a 3,46; evidenza a bassa certezza). Gli autori precisano che non siamo sicuri se i FANS determinino meno recidive a 12-24 settimane (1%) rispetto ai glucocorticoidi (21%) (effetto assoluto inferiore del 20%, IC 95% inferiore dal 21% al 13%; 2 studi, 231 partecipanti; RR 0,07 , 95% CI 0,01-0,38; evidenza di certezza molto bassa).

E’ stata trovata poca o nessuna differenza tra i gruppi nel movimento attivo totale medio a 24 settimane (235 gradi con FANS, 240 gradi con glucocorticoidi) (effetto assoluto inferiore del 5%, IC 95% inferiore dal 34,54% al 24,54% superiore; 1 studio, 99 partecipanti; MD -5,00, IC 95% da -34,54 a 24,54; evidenza a bassa certezza).

E’ stata evidenziata poca o nessuna differenza tra i gruppi nel dolore residuo da 12 a 24 settimane (20% con FANS, 24% con glucocorticoidi) (effetto assoluto inferiore del 4%, IC 95% inferiore dall’11% al 7% superiore; 2 studi, 231 partecipanti; RR 0,84, IC 95% 0,54-1,31; evidenza a bassa certezza).

Inoltre, i ricercatori riportano che potrebbe esserci poca o nessuna differenza tra i gruppi nel successo del trattamento riferito dai partecipanti a 24 settimane (64% con FANS, 68% con glucocorticoidi) (effetto assoluto inferiore del 4%, IC 95% inferiore del 18% al 15% superiore; 1 studio, 121 partecipanti; RR 0,95, 95% CI 0,74-1,23; evidenza a bassa certezza).

Altro punto dubbio è se l’iniezione di FANS abbiano un effetto sugli eventi avversi a 12-24 settimane (1% con FANS, 1% con glucocorticoidi) (effetto assoluto 0% di differenza, 95% CI da 2% inferiore a 3% superiore; 2 studi, 231 partecipanti; RR 2,00, IC 95% da 0,19 a 21,42; evidenza di certezza molto bassa).

In conclusione, negli adulti con dito a scatto, entro 24 settimane di follow-up, rispetto all’iniezione di glucocorticoidi, l’iniezione di FANS offre poco o nessun beneficio nel trattamento. In particolare, non è stata vista alcuna differenza in termini di risoluzione, sintomi, recidiva, movimento attivo totale, dolore residuo, segnalati dai partecipanti.

Riferimenti

Mabel Qi He Leow et al., Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for trigger finger. Cochrane Database Syst Rev . 2021 Apr 14;4:CD012789. doi: 10.1002/14651858.CD012789.pub2. leggi