Adidas e The Simpsons lanciano le sneakers birra Duff

Adidas e The Simpsons continuano la collaborazione: arrivano in esclusiva sullo store nella App le sneakers ispirate alla birra Duff

Prosegue la collaborazione tra Adidas e Simpson. Dopo le ZX 1000 dedicate a Krusty e al Flambè Boe (Flaming Moe’s nella versione originale), entrambe esaurite, sono in arrivo le nuove sneakers ispirate alla birra Duff. Le “Forum Low The Simpsons Duff Beer” saranno disponibili prossimamente al prezzo di 100 euro in esclusiva su adidas APP.

Adidas x Simpson Duff Beer

Ispirate all’iconica bevanda dei Simpson, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), le sneaker Adidas Duff Beer sono caratterizzate da una superficie sintetica super shine che richiama l’aspetto delle lattine di birra. Il fermalacci e la soletta firmata con il logo, sono il tocco finale che caratterizza questa straordinaria collaborazione.