Sandy Shapes lancia Surf-skates in legno certificato

Sandy Shapes, brand italiano di snowboard, presenta una nuova collezione di surf-skates Made in Italy, prodotti con materie prime provenienti da foreste certificate FSC

Sandy Shapes è un marchio italiano di tavole da Snowboard in legno naturale, caratterizzate da performance, sostenibilità e design unici nel panorama dello snowboard. La progettazione e la produzione sono interamente realizzate in Italia, mentre le materie prime sono il più possibile a kilometro zero.

Oggi più che mai i mondi del surf, dello skate e dello snowboard si contaminano tra di loro, evolvendosi sempre in nuove discipline e attrezzature. Sandy Shapes snowboards è cresciuta insieme alla cultura degli sport da tavola ed alla sua evoluzione, che interpreta con l’intento di apportarvi innovazione, performance e valori quali la sostenibilità e la qualità del design Italiano.

Il proposito di minimizzare gli sprechi della produzione ha portato a realizzare una collezione di surfskate che utilizzassero gli sfridi delle superfici in legno naturale impiegato per le tavole da snowboard, di cui avanzano porzioni troppo piccole per essere riutilizzate, e che in questo modo vengono assemblate per creare qualcosa di totalmente nuovo.

Ogni deck è composto da 6 strati in legno di faggio e completato dalla superficie in frassino naturale o colorato caratteristica degli snowboard Sandy Shapes. Tutte le tipologie di legno utilizzate sono della migliore qualità e possiedono la certificazione FSC, che identifica i prodotti realizzati in legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile.

Il deck viene quindi trattato per garantire la resistenza e durabilità necessaria, ma allo stesso tempo mantenere una finitura il più naturale possibile, sia alla vista che al tatto. L’aspetto finale è quello naturale e sempre diverso della venatura propria del legno, unito alle incisioni effettuate con tecnologia laser che permettono di non utilizzare inchiostri.

Tutte le fasi di lavorazione vengono effettuate localmente e rispondono a standard qualitativi elevati, per ottenere un prodotto unico e completamente Made in Italy.

Per maggiori informazioni: https://www.sandyshapes.it/surfskate