Marco Ligabue in tour per presentare il suo libro

Marco Ligabue con Andrea Barbi in giro per l’Italia nell’ambito del tour delle presentazioni del suo libro “Salutami tuo fratello”: le date

Nuove date per il tour di “Salutami tuo fratello” nella meravigliosa cornice del PARCO DELLA MONTAGNOLA con la partecipazione di Andrea Barbi che ha sviluppato insieme con l’autore Marco Ligabue un’innovativa e divertente formula di presentazione del libro.

15 Maggio PASSIRANO (BS) – CORTE COMUNALE(a fianco la biblioteca)

ore 17.30 con Maria Brognoli di Radio Bruno Brescia

Domenica 16 maggio SAN MARINO DI BENTIVOGLIO (BO) – VILLA SMERALDI

Museo della civiltà contadina, ore 18.00 con Andrea Barbi e Andrea Mingardi

Domenica 30 maggio BORGARELLO (PV) – STAND BIKE CAFFÈ

PARCO MAURICI, ore 18.00

Venerdì 4 Giugno PONTEDERA (PI) – VILLA CRASTAN

Via della Stazione Vecchia 3, ore 19.00

Martedì 15 Giugno MODENA – PIAZZA XX SETTEMBRE

ore 18.00

Sabato 19 Giugno FIRENZE – PIAZZA DUOMO

ore 18.00

Calendario in aggiornamento: https://marcoligabue.it/libro/

Scritto dal cantautore correggese, il libro ripercorrere tutte le fasi della sua storia di Marco in un racconto intimo e sincero tra vita privata, ricordi illuminanti, aneddoti ironici e tanto rock’n’roll. Pagine intrise di calore e autenticità, dall’inconfondibile sapore emiliano, che scorrono via veloci lasciando il sorriso sulle labbra e la voglia, come accade per i bei libri, di conoscere e diventare amici del loro autore. E proprio grazie alle domande argute dell’istrionico conduttore televisivo Andrea Barbi, scopriremo nuovi retroscena dal forte sapore emiliano.

Tra un bicchiere di Lambrusco, musiche e chiacchiere, rivivremo con Andrea e Marco alcune delle trentatré cronache che caratterizzano il libro “Salutami tuo fratello” edito da Pendragon.