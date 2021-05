Luce e fango è la nuova canzone di Eakos

Eakos in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Luce e fango”: su YouTube c’è anche il videoclip

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “LUCE E FANGO” (Noize Hills Records), nuovo singolo di EAKOS.

“LUCE E FANGO”, nuovo brano di EAKOS, racconta della precarietà di tutto ciò che viviamo nella vita, della fugacità delle esperienze e di quelle persone che, seppur importanti, sono solo di passaggio nel percorso individuale di ognuno di noi. I rapporti umani hanno un valore inestimabile, ma così come iniziano, prima o poi finiscono. Forse è questo il cuore pulsante del brano: far comprendere che, per quanto brutale sia la fine di un rapporto, quello che importa veramente è ciò che le persone ci lasciano quando se ne vanno.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Luce e Fango” può sembrare un brano cupo, ma racchiude una nuova energia consapevole. Consapevole, in particolare, di ciò che abbiamo affrontato e del desiderio di andare oltre ogni difficoltà. In questo testo ci ho messo molte speranze, attitudine e le mie emozioni, come faccio sempre quando scrivo qualcosa che mi appartiene».

Il videoclip ufficiale del singolo, diretto da Letizia Mazzoleni e ambientato nel quartiere Isola di Milano, vede come protagonista Eakos. Il video, girato in un’unica sequenza, segue l’artista nella lunga notte, citata nella canzone, mentre attraversa un ponte. Il luogo rappresenta una metafora per la fase di passaggio descritta nel brano che ha un punto di inizio, il fango, e un traguardo finale, la luce, lì dove Eakos ritrova sollievo incontrando gli amici di sempre.

Davide, in arte Eakos, è un artista di Milano classe 1995. Nato sotto il segno dei Pesci, sin dall’adolescenza manifesta il suo lato creativo approcciandosi al mondo della musica, cominciando a suonare la chitarra elettrica. Il corso della vita lo porta a trasferirsi a Bologna, città nella quale inizia un profondo percorso interiore e umano che lo guiderà poi ad esprimersi a pieno attraverso la scrittura. Eakos si stabilisce per un periodo in Repubblica Ceca, ricevendo input creativi e, successivamente a Milano, culla italiana del panorama musicale, dove trova stabilità. Le influenze stilistiche non sono specifiche, nei suoni sono presenti elementi che arrivano dalla musica rap, R&B, funk, uk garage, electronic dance ed altro. Il fulcro dei temi trattati nei suoi testi sono i rapporti umani, che vengono raccontati con un’estrema sensibilità, empatia ed energia, nonostante il velo di malinconia ed introspezione, classico del segno dei Pesci. Eakos è la parte più mistica, riflessiva e tossica di un essere umano, un mix di speranze, ambizioni ed un male costante da allontanare o da convertire. Il nuovo singolo di Eakos, dal titolo “Luce e Fango” (Noize Hills Records), è disponibile in radio e in digitale.

