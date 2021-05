Cosmofarma Exhibition 2021 cambia date e da giugno si sposta a settembre: appuntamento dal 9 al 12 nel quartiere fieristico di Bologna

Cosmofarma Exhibition 2021 si sposta a settembre: l’appuntamento con la manifestazione leader del settore dell’Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia, è in calendario dal 9 al 12 e si svolgerà nel quartiere fieristico di Bologna, in contemporanea con Sana e con OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna.

La decisione di rimandare da giugno a settembre è stata presa con senso di responsabilità. BOS srl, società organizzatrice di Cosmofarma Exhibition, ha scelto di spostare a settembre nonostante il quadro della pandemia sia in miglioramento, grazie alla campagna vaccinale in corso su tutto il territorio nazionale perché, in prospettiva, l’arrivo dell’estate consentirà di organizzare al meglio l’edizione 2021:

“La riprogrammazione dell’evento a settembre ci dà la certezza che il momento sarà finalmente propizio, perché la campagna vaccinale sta progredendo e il periodo estivo porterà con sé migliori condizioni per la nostra attività. E siamo consapevoli che anche le istituzioni convengono che le fiere sono un mezzo fondamentale per la ripartenza della nostra economia, sia per il ruolo fondamentale che hanno sull’export, sia per l’enorme indotto che generano”, così annuncia Roberto Valente, Consigliere Delegato di BOS Srl.

Si punta quindi ad una edizione che, pur nel pieno rispetto di quelle che sono e saranno le norme anti Covid, consenta una maggiore tranquillità per tutti e si possa davvero mettere al centro la relazione come valore fondamentale. Fulcro delle attività fieristiche, infatti, è proprio la possibilità di incontrarsi, di formarsi, di conoscere dal vivo e dunque di arricchirsi di un patrimonio di conoscenze condiviso che non fa bene solo agli espositori, ma che influisce in modo positivo su tutto il sistema Paese.

“Come noi, anche tanti farmacisti hanno voglia di incontrarsi nuovamente a Cosmofarma e di creare nuove relazioni. L’edizione di settembre ha l’obiettivo di riunire in un unico luogo gli operatori del mondo della farmacia, creando nuove opportunità di business e formazione/informazione” così dichiara Francesca Ferilli, direttore generale di BOS srl.

Cosmofarma si svolgerà in contemporanea con le manifestazioni SANA, salone internazionale del biologico e del naturale, e OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna, un format innovativo ed essenziale dedicato all’industria cosmetica. “A settembre, Bologna sarà il cuore della sinergia tra gli eventi più importanti del nostro portfolio dedicati al benessere, alla salute e alla cura della persona, temi che la pandemia dei mesi scorsi ha posto come non mai al centro dell’attenzione”, sottolinea Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. – “La presenza di molteplici canali distributivi è la conseguenza della radicale trasformazione del mercato che stiamo vivendo: salute, sostenibilità e cura della persona sono categorie sempre più legate tra loro, e anche la tradizionale suddivisione tra un comparto e l’altro oggi non ha più significato. Siamo di fronte a uno scenario profondamente rinnovato, e dobbiamo essere pronti a sviluppare maggiori sinergie per affrontare il cambiamento”.

“Riteniamo che l’opportunità di coesistere nelle stesse date di Sana e di OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna – prosegue Francesca Ferilli – possa dare un valore aggiunto a tutti i nostri espositori e visitatori, grazie ad un lavoro sinergico tra le manifestazioni, creando un unico appuntamento di particolare rilievo a Bologna.”

La concomitanza con le altre manifestazioni creerà infatti un’occasione importante e di grande interesse per imprenditori e pubblico, con un’offerta di ampio respiro dedicata al benessere e alla cosmetica. Il pubblico di addetti ai lavori potrà accedere ai padiglioni di BolognaFiere in un ambiente di assoluta sicurezza, riadattato secondo le normative anti Covid improntate al distanziamento, igienizzazione, gestione dei flussi di entrata e uscita, sanificazione degli ambienti, ricambio d’aria e misurazione della temperatura per offrire la migliore esperienza di visita possibile.

La 24esima edizione di Cosmofarma, dedicata a “I Valori al centro”, come recita il claim della campagna di comunicazione, lancia il nuovo filone tematico ReAzione. Formazione, digitale, relazione, sono le parole chiave che guideranno questo nuovo filone, dedicato alla farmacia del futuro.

Il programma di convegni di Cosmofarma Exhibition si svilupperà quindi secondo quattro filoni tematici: oltre a ReAzione, i classici, scientifico, manageriale e istituzionale. Non mancherà un focus sui vaccini, tema attualissimo oggi, sui nuovi farmaci e sull’interazione tra farmaci. Dal punto di vista manageriale, sono molti i temi in campo: marketing & sales in farmacia dopo la pandemia, sviluppo delle potenzialità della farmacia, cross selling, arredamento e layout. Il filone istituzionale tratterà invece tematiche relative allo scenario politico, economico e legislativo del settore, in incontri realizzati grazie alla collaborazione delle più importanti associazioni e federazioni della categoria.

La manifestazione si svolge infatti sotto il patrocinio di FOFI – Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Federfarma, Fondazione Cannavò, UTIFAR – Unione Tecnica Italiana Farmacisti.

