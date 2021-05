Conto i tuoi passi è il nuovo brano di Giorgio Ciccarelli

Giorgio Ciccarelli torna con il singolo “Conto i tuoi passi”: il brano è disponibile in radio e online su tutte le piattaforme digitali

Fuori Conto i tuoi passi, il nuovo singolo di Giorgio Ciccarelli. Un nuovo inizio, un racconto elettronico e tormentato fuori per Le Siepi Dischi e in distribuzione Believe Digital che ci avvicina alla pubblicazione del nuovo e terzo album del chitarrista, cantante e compositore che rinnova qui la collaborazione con lo scrittore e autore di testi Tito Faraci e con il produttore Stefano Keen Maggiore (Immanuel Casto, Romina Falconi, The Andre). Un nuovo Giorgio Ciccarelli, un nuovo mondo, presto svelato.

BIOGRAFIA

Chitarrista, cantante, autore e compositore, Giorgio Ciccarelli ha suonato con numerose e importanti band italiane (tra cui Afterhours, Colour Moves e Sux!) con le quali ha pubblicato 12 dischi oltre a svariati singoli, dvd, videoclip ecc… Ha maturato una certa esperienza live, avendo suonato in Europa, Stati Uniti, Canada, Cina e praticamente ovunque in Italia: dal teatro Ariston di Sanremo al Leoncavallo di Milano, dal concertone del Primo Maggio a Roma al teatro Petruzzelli di Bari, passando per buona parte dei locali rock e non della penisola. Ha inoltre suonato con e per artisti del calibro di Greg Dulli, Mark Lanegan, Patti Smith e Mina.

Le cose cambiano” (2015, XXXV/Comicon-Ala Bianca) e “Bandiere” (2018, FMA/Audioglobe), a supporto dei quali ha fatto, fino ad Dentro Keen remix” che avrebbe dovuto essere il preludio al nuovo disco, bloccato inesorabilmente dal Covid. Dal 2015 ha intrapreso una carriera solista che lo ha portato alla pubblicazione di due album, “” (2015, XXXV/Comicon-Ala Bianca) e “” (2018, FMA/Audioglobe), a supporto dei quali ha fatto, fino ad oggi , circa 150 concerti in tutta italia. Nel Novembre 2019 è uscito con un nuovo singolo “” che avrebbe dovuto essere il preludio al nuovo disco, bloccato inesorabilmente dal Covid.

Finalmente, dopo questo anno di oblio e buio pandemico, Giorgio è pronto a tornare in pista con il suo terzo disco, per il quale si è avvalso ancora della collaborazione ai testi di Tito Faraci (uno dei più noti sceneggiatori italiani di fumetti – Topolino, PK, Dylan Dog, Tex, Dabolik, Spider-Man, nonché scrittore di romanzi – il suo ultimo Spigole è uscito per Feltrinelli nel 2020) e per la produzione artistica e mixaggio a Stefano Keen Maggiore, produttore anche di Immanuel Casto, Romina Salvadori, TheAndre e Bebo (Lo Stato Sociale).

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3grsNwb