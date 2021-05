Caso Gregoretti: niente processo per Salvini

Caso Gregoretti: il giudice del Tribunale di Catania ha deciso che l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini non dovrà andare a processo per sequestro di persona e abuso d’ufficio

Il Gup di Catania ha disposto il non luogo a procedere per Matteo Salvini nel processo Gregoretti “perché il fatto non sussiste“. Il leader della Lega, assistito dalla sua legale Giulia Bongiorno, era presente in aula. Secondo il giudice Nunzio Sarpietro, dunque, la decisione di tenere in mare 164 migranti sulla nave Gregoretti nell’estate 2019 non costituisce un sequestro di persona o un abusod’ufficio. Una decisione diversa da quella del processo Open Arms, per la quale lo scorso 17 aprile l’ex ministro dell’Interno è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Palermo per sequestro di persona e rifiuto d’atti di ufficio. “Grazie a chi mi ha sostenuto, vi voglio bene”, ha scritto Salvini su Twitter dopo la pronuncia del giudice di Catania Nunzio Sarpietro.

SALVINI: “QUANDO TORNERÒ AL GOVERNO FARÒ LE STESSE COSE”

All’uscita dal tribunale, racconta la Dire (www.dire.it) Salvini ha rilanciato sulle decisioni prese quando era al Viminale nel Governo Conte I: “Quando gli italiani torneranno a votare e mi restituiranno la responsabilità di governo farò esattamente la stessa cosa perché l’immigrazione come quella di Lampedusa con 3mila sbarchi in un fine settimana porta il caos e l’Italia non ha bisogno di caos in questo momento”. Il leader della Lega ha anche attaccato dando una lettura politica al caso giudiziario che lo ha visto protagonista: “Penso che l’Italia sia l’unico Paese europeo dove la sinistra ha mandato a processo un ministro non per un reato corruttivo ma per le sue scelte di governo. Abbiamo la sinistra più retrograda d’Europa che prova a usare la magistratura per vincere le elezioni che non riesce a vincere in cabina elettorale. La sentenza di oggi spero sia anche utile agli amici del Pd e dei Cinquestelle: le battaglie si vincono in Parlamento o in cabina elettorale, non in tribunale”.