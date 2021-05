Valeria Nitto in libreria con La Maledizione di Atropo

Disponibile in tutte le librerie “La Maledizione di Atropo”, il nuovo romanzo di Valeria Nitto edito da Santelli per un bellissimo viaggio nel mondo della narrativa fantasy

Un romanzo che osa spaziare all’interno dell’animo umano, incanalando ogni sforzo nella realizzazione di ogni desiderio. L’amore, la passione, il mistero e la mitologia sono alcuni dei tratti che lo contraddistinguono. Perdersi nelle incertezze, cadendo per poi rialzarsi più forti di prima. Esperienze e desideri insiti in ognuno di noi.

“La passione per la scrittura nasce sin dalle elementari, grazie alla maestra paziente e appassionata del suo lavoro.” dice l’autrice Valeria Nitto. “La lettura ci aiuta ad arricchire il proprio bagaglio culturale. Spazio dai gialli ai fantasy, dai classici alla mia ultima scoperta: la saggistica”.

Trama

Vi è un filo invisibile che determina l’esistenza di ogni essere umano. Nessuno, umano o dio, può sovvertire le leggi del fato, sfidando la morte nella sua interezza. Qualcuno però ha osato, scatenando una terribile maledizione sulla sua discendenza. Carmen, una ragazza come tutte le altre, viene a conoscenza dei segreti che la sua famiglia occulta prendendo consapevolezza di possedere capacità sorprendenti. La maledizione però, grava su di lei, una luna di sangue sarà l’unica occasione per rimettere ogni cosa al proprio posto. Un destino infausto, un ragazzo inghiottito dalla tenebra, riuscirà Carmen, a placare l’ira di Atropo salvando ciò che ama?

Biografia

Valeria Nitto è nata a Siracusa nel 1982 è cresciuta nella città natale dove ha frequentato una scuola commerciale. Impiegata, moglie e madre, ha partecipato a vari premi letterari arrivando finalista al Premio Giovane Holden della città di Lucca, sezione narrativa inedita. Ha partecipato a una selezione di racconti editati su diverse antologie come “La raccolta dei 365 racconti horror per un anno” e “Il magazzino dei mondi”, edite dalla Delos Books. Per diversi mesi ha collaborato con la rivista locale MAG magazine, distribuita in Siracusa e provincia, trattando articoli legati alla cultura popolare. Ha pubblicato il suo primo romanzo “I sogni di Barbara – L’uomo dal volto fracassato”, Eracle. Il il romanzo “La sacerdotessa della luna”, Capponi Editore, segnalato all’XI Premio Internazionale Navarro 2019 (Sambuca di Sicilia), nella sezione narrativa edita. Riceve il Premio Aretusa D’Argento, prima edizione anno 2019, in qualità di autrice siracusana. Segnalata alla XIII edizione del Premio Città di Castello ed al Concorso Letterario indetto dalla Dario Abate Editore, con la stessa opera inedita “Il canto degli angeli.” È finalista della seconda edizione “Una storia per il cinema” 2021 (associazione culturale VenerArt).

Scheda Tecnica

Editore: Santelli (18 maggio 2020)

Lingua: Italiano

Copertina f

lessibile: 335 pagine

14,90€