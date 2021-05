Vaccino Covid: da lunedì prenotazioni per i 40enni

Il Commissario Figliuolo alle Regioni: da lunedì anche i 40enni potranno prenotare il vaccino Covid, il piano vaccinale sta registrando un buon andamento

Conto alla rovescia per il vaccino Covid anche ai 40enni. “Nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, che sta registrando un buon andamento su scala nazionale delle somministrazioni in favore delle categorie prioritarie indicate nell’ordinanza n. 6 dello scorso 9 aprile, la Struttura Commissariale ha dato facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare – a partire dal prossimo 17 maggio – le prenotazioni anche per i cittadini over 40. Viene ribadita l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, le classi di età over 60, i cittadini che presentano comorbilità, fino a garantirne la massima copertura”. È quanto si legge in una nota della struttura del commissario per l’emergenza riportata dalla Dire (www.dire.it).