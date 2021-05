Slot machine: storia, vincite famose e galline pazze

Le slot machine o semplicemente “slot”, hanno una storia più lunga di quel che si possa credere. Se oggi possiamo giocarci online, tramite il nostro browser preferito o addirittura dallo smartphone, un tempo vi si poteva giocare solo attivando una leva manualmente.

Come tutto è iniziato

Infatti, la storia delle slot inizia nel 1894 con la Liberty Bell, creata a San Francisco da Charles Fey. Essa si componeva di tre rulli con cinque simboli ciascuno, raffiguranti campane, ferri di cavallo oltre a picche, cuori e quadri delle carte francesi. Come si può notare, alcuni di questi simboli e in special modo le campane, si possono ritrovare ancora oggi in molte slot machine.

Le slot più famose

Oggi si può giocare a migliaia di slot machine online, tuttavia nel corso degli anni sono state poche quelle che hanno raggiunto una popolarità tale da essere presenti in ogni sala scommesse.

Se prendiamo come riferimento negli ultimi anni, ad esempio, è la Book of Ra ad essere diventata la protagonista della scena. Prodotta da Green Tube del gruppo Novomatic, questa rappresenta l’esempio di successo più ampio per ciò che riguarda sia le slot machine online che le slot machine fisiche. Infatti, essa è arrivata online solo in un secondo momento, nella versione Deluxe.

La slot Book of Ra è solo l’ultima arrivata rispetto ad altre slot dalla popolarità incredibile. In Italia, ad esempio, la slot Fowl Play Gold (soprannominata dagli italiani Slot Gallina), ha avuto un successo travolgente durato per diversi anni!

La popolarità della slot Gallina, sviluppata da WMG, è esplosa grazie al gioco bonus in essa presente. Visualizzando tre o più simboli “bonus” nello stesso giro infatti si accede ad un gioco bonus in cui si possono scegliere delle galline e ottenere i premi in base alle uova che producono. Le uova d’oro sono quelle più preziose, tanto che il gioco è conosciuto anche come “Slot della Gallina dalle Uova d’Oro”. Il gioco bonus delle galline è una sorta di “gioco nel gioco” che oltre ad essere simpatico e appassionante, offre anche delle interessanti vincite.

Le più grandi vincite sulle slot machine

Potremmo dire, parafrasando una vecchia pubblicità televisiva, che per fare una storia grande ci vuole una grande vincita. Ebbene, sono state tante le grandi vincite alle slot machine, ma solo alcune sono passate alla storia, per il loro ammontare ma anche per le curiosità che ne fanno da contorno.

La vincita attualmente più alta alle slot machine è di 38,7 milioni di dollari, effettuata nel 2003 da parte di un giocatore che punto 3 dollari su una singola linea della slot Megabucks. Sulla stessa Megabucks, nel 1995 un veterano della seconda Guerra Mondiale di 92 anni vinse ben 21 milioni di dollari. Figli e nipoti gli avranno dato l’ennesima medaglia al valore, considerando l’eredità che lascerà loro.

Al secondo posto, praticamente pari merito con la vincita dei 21 milioni di dollari, troviamo una vittoria di ben 17,8 milioni di euro effettuata nel 2013 sulla slot Mega Fortune, sviluppata da Net Entertainment (NetEnt), uno dei fornitori di slot più apprezzati del panorama delle slot machine online in Italia. Circola la voce che a vincere sia stato uno studente finlandese. Beh, in tal caso probabilmente non avrà problemi a pagarsi la retta universitaria.

Al terzo posto in termini di premio c’è una vincita di 13,2 milioni di sterline sulla slot Mega Moolah 2015, successivamente diventata molto popolare sui casinò online europei e italiani. Essa contribuì molto al successo del fornitore Microgaming, dato che la proponeva online (e vi si può giocare ancora oggi!).