Pendant di Sheffer ha anche un videoclip

Sheffer online su YouTube con il videoclip di “Pendant”: il nuovo singolo è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali

Fuori il videoclip ufficiale di Pendant, l’ultimo singolo di Sheffer. Pendant era uno dei “Fast Feed Music” di Sheffer (episodi musicali da un minuto, che pubblica regolarmente sul suo profilo Instagram). In origine la canzone era stata pensata con una batteria molto semplice, tra cassa dritta, hihat in levare e un semplice schiocco di dita; il tutto farcito da coretti improvvisati, che, dopo il ritornello, erano stati campionati diventando un drop.

Pendant, il mio ultimo singolo, è un brano dalle vibes sensuali contornato da una strumentale super funky, tra chitarre, basso, organo, synth e vocoder, che racconta il risveglio dopo una serata focosa tra me e una ragazza. Il video ufficiale, diretto da Mirko Milani, è stato girato in una una location spaziale dalle mura bianche in cui si alternano diversi colori, tra cui il rosso, quello principale. Durante le riprese abbiamo inserito delle scene live, in cui io canto affiancato dal mio chitarrista Gabriel Bagini, scene che per certo travolgeranno lo spettatore. Occhi aperti, perché Pendant è solamente l’antipasto di una portata principale, un singolo che durante una torbida giornata estiva, porterà un’ondata d’aria fresca. (Sheffer)

L’attitudine di Pendant è decisamente sensuale e se l’ascolti non puoi stare fermo! Anche questo singolo rispecchia la voglia di Sheffer di sperimentare e spaziare tra i generi ed è stato prodotto con la collaborazione di Gabriel Bagini per Mirò BR Production di Rosa Bulfaro.

BIO:

Sheffer, alias Daniele, classe ’99, cantautore della provincia di Milano, cresce con un obiettivo ben chiaro in testa: diventare un musicista, anzi, polistrumentista. Inizia a studiare chitarra elettrica all’età di 9 anni per poi passare alla batteria acustica. Collabora a formazioni di band, suonando, ovunque ne avesse spazio e possibilità, fino a giungere alla scelta di intraprendere un percorso da solista. Negli ultimi anni, ha imparato a produrre brani (da autodidatta) per costruire e lavorare al proprio progetto inedito con lo pseudonimo “Sheffer”, come cantante rapper/producer.