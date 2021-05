Fernando Alba pubblica L’odore dell’amore

“L’odore dell’amore” è il nuovo singolo di Fernando Alba: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

In radio, nei digital store e sulle piattaforme, “L’odore dell’amore” (Maqueta Records / Artist First), il nuovo singolo di Fernando Alba. Il cantautore in questo brano torna a parlare d’amore in perfetto stile grunge, proseguendo la linea artistica del suo “rock acido” già da tempo intrapresa. “L’odore dell’amore” affronta l’inquietudine che si prova quando l’amore finisce o si trasforma in rabbia e dolore. “Offresi: una valigia, una perla, un fiore a chi mi riconosce l’odore dell’amore”, scrive Fernando nel ritornello del suo brano.

“L’amore – racconta Fernando Alba – è il centro della vita ed è il sentimento più potente e più difficile da gestire. Riesce ad interagire con tutte le emozioni innescando sensazioni di felicità, tristezza, rancore che colpiscono sia noi che le persone che amiamo. L’odore dell’amore è una canzone ricca di simbolismi che ci invita a riflettere su quanto sia indispensabile il nostro desiderio di amare e mettersi in gioco pur di averlo, purtroppo anche in forma diversa dal suo più puro ed aulico significato. Ognuno di noi cerca l’amore in svariate forme, facendolo uscire da una pay tv, scrivendolo come un contratto con una penna blu, da una scintilla ad esempio il tanto sperato colpo di fulmine o da una maglietta bianca come il primo amore”.

Melodie indie/blues e versi che si caricano di forte simbolismo, sono accompagnati dall’organo Hammond suonato dal cantautore, dalle chitarre elettriche affidate alle mani esperte di Simone Gianlorenzi, dal basso incalzante di Domenico Azzolina e dalla batteria virtuosa di Marco Rovinelli.

BIOGRAFIA

Fernando Alba cantautore e compositore di origini siciliane, inizia a scrivere canzoni, ad arrangiare e produrre verso la fine degli anni ’90. Un’infanzia fatta di scoperte legate alle nuove tecnologie musicali: Atari, Midi, Multitraccia, Campionatori e Batterie Elettroniche lo avviano ad una carriera da producer. Dopo aver suonato, scritto e prodotto per diversi artisti, collaborato con diverse etichette discografiche, fra le quali Honiro, pubblica il suo primo singolo nel 2010 “La Bicicletta”. Con l’inaspettato successo di questo brano, inizia una carriera artistica fatta di piccoli passi, nel rispetto dell’arte e della professionalità. Fonda la Maqueta Records, etichetta discografica con cui pubblica sia la sua musica che quella degli artisti da lui prodotti. Ha all’attivo due album, “La Chitarra Nuova” e “Nello Stesso Acido”, diversi singoli e numerose partecipazioni nel mondo delle colonne sonore. Negli anni collabora con altri artisti italiani ed internazionali, sia come autore che come producer, curando per alcuni anche la direzione artistica e coinvolgendo nei suoi lavori molti tra i più apprezzati musicisti del panorama nazionale. Alcune peculiarità di Fernando Alba sono la scrittura, regia e montaggio di videoclip musicali, format radio-televisivi, soggetti cinematografici. Nel 2020 pubblica singoli “Pensiero Fisso”, “Abbiamo Contagiato il Mondo”, “Immagina” e ad aprile 2021 esce “L’odore dell’amore”. Faranno tutti parte del prossimo album che conterrà nuove canzoni con contenuti che abbracciano diversi temi, un percorso musicale e testuale senza tempo, senza costumi e leggi di mercato. Un invito a vedere il mondo con occhi diversi, ma anche a chiuderli per perdersi in sé stessi.