Draghi non percepisce lo stipendio da premier

Draghi non percepisce compensi per la carica di Presidente del consiglio: il premier dichiara reddito imponibile derivante dagli incarichi ricoperti in passato per 581.665 euro

Il presidente del consiglio Mario Draghi ricopre la carica di premier senza percepire compensi. Alla relativa voce dei dati e documenti relativi agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa pubblicati sul sito del governo si legge: “Il sottoscritto Mario Draghi dichiara di non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso all’assunzione della carica”.

Il premier Draghi, spiega la Dire (www.dire.it), non ricopre inoltre altre cariche presso enti pubblici o privati e non ha altri incarichi che comportino oneri sulla finanza pubblica. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2019 il presidente del consiglio dichiara reddito imponibile – derivanti dai numerosi e prestigiosi incarichi ricoperti in passato – per 581.665 euro.