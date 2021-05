Antheia Dreams online con “Fallin’ Angel”

Tornano gli Antheia Dreams: “Fallin’ Angel”, il nuovo singolo della band vicentina disponibile online, è una figura tra il divino ed il maligno

“Fallin’ Angel“, pubblicato con Sorry Mom! e Be NEXT Music, è il nuovo singolo degli Antheia Dreams. Brano dal sound rock energico e potente, spinge l’acceleratore verso l’assoluto stordimento dei sensi e rappresenta uno stato pervasivo di instabilità e di ipersensibilità nell’approcciarsi al pubblico, grazie anche ad un cantato esplicito e forte.

“Fallin’ Angel” è una figura innocente, dalla bellezza divina, guidata però da una spinta maligna, quasi infernale, nascosta nella sua mente.

Il messaggio più profondo, celato dietro le chitarre granitiche e la ritmica accattivante, è il continuo fluttuare tra l’innocenza e l’impulsività che ognuno di noi sperimenta.

Il singolo è accompagnato da un videoclip, girato da Enzo Melluso, che mostra i quattro componenti della band nella loro esplosione musicale in ambienti non convenzionali.

BIOGRAFIA

Gli Antheia Dreams sono una rock band Vicentina, attiva dal 2018. La formazione è composta da Leo Phel (voce principale e chitarra ritmica), Pif (chitarra), Wex (basso) e Sir Rick (Batteria e percussioni). Il loro stile affonda le radici nel punk classico e nelle melodie chitarristiche derivanti dal blues, con influenze dall’indie-rock anni ’90.

Il 5 Marzo 2020 esce il brano di debutto “Soda’s Screen”, seguito nell’aprile 2021 dall’ultimo singolo “Fallin’ Angel“.

Link al Video: https://bit.ly/3gpMeWc

