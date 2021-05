I giovani preferiscono la moda di seconda mano

Secondo il report “It Takes Two” di Zalando il 90% dei giovani tra i 18 e i 24 anni preferisce la moda di seconda mano

La moda di seconda mano piace ai consumatori italiani tanto che oltre il 50% dei consumatori richiede alle aziende di offrire opzioni di moda di seconda mano per essere aiutato ad agire in modo più sostenibile. A tracciare il quadro è Zalando che pubblica il report “It Takes Two”.

Secondo l’indagine, a livello europeo il bisogno di una moda più sostenibile spicca in particolar modo tra i consumatori più giovani e più del 90% di quelli di età compresa tra 18 e 24 anni (la cosiddetta Generazione Z) afferma che le aziende hanno la responsabilità di proteggere l’ambiente e avere un impatto sociale positivo.

Molti di questi consumatori desiderano che le proprie decisioni in materia di moda riflettano i propri valori, inclusi gli acquisti di seconda mano, il riciclo e la riparazione. Dal report emerge inoltre che i due terzi dei consumatori di moda, a livello europeo, ritengono che la sostenibilità sia diventata più importante per loro dall’inizio della pandemia e una percentuale simile si sentirebbe propensa a ‘boicottare’ un brand che non riesce a fare la sua parte in termini di protezione del pianeta.

Dal report emergono dieci consigli per le aziende ad iniziare dall’inclusione dei clienti nel percorso di trasparenza e dalla necessità di creare standard di sostenibilità a livello di settore, basati su un linguaggio comune e sia facile da capire.

Si suggerisce poi di condividere la propria mission con i propri clienti durante l’intero processo e di comunicare l’intera gamma di opzioni sostenibili disponibili in ogni fase. Viene consigliato di gestire le scorte in eccesso con efficienza, di evidenziare i vantaggi dei prodotti di qualità, di offrire ai clienti modelli di comportamento credibili mostrando i percorsi verso la sostenibilità di persone affabili.

Completano il decalogo la circolarità nell’intero ciclo di vita del prodotto, investire nell’usato e aiutare i clienti a prendersi cura e riparare i propri capi.