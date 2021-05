Wedding Kollektiv online con l’EP Brodo

Il Wedding Kollektiv online su tutte le piattaforme digitali: è uscito “BRODO”, l’ep d’esordio del combo romano-berlinese

Il Wedding Kollektiv nasce da un’idea di Alessandro Denni, già autore, arrangiatore e produttore nella storica formazione romana dei Gronge, oltre che nei Sona, nei Goah e in ulteriori progetti. Dopo aver scritto una ventina di canzoni tra il 2017 e il 2018, Alessandro le propone ad alcuni vecchi compagni di esperienze sonore: Tiziana Lo Conte (inconfondibile voce nei di Gronge, Goah e attualmente nei Roseluxx), Claudio Moneta (chitarrista e compositore, tra i vari progetti, nei Goah e nei Roseluxx) e Inke Kühl (violinista, sassofonista e performer berlinese, anche lei per molti anni nei Gronge).

Dei venti brani ne vengono scelti cinque, che diventano “BRODO”, mini LP d’esordio di questo nuovo progetto. Durante le registrazioni, ai quattro si aggiungono ulteriori musicisti del circuito indipendente romano: trombe jazz, violoncelli classici, batterie new wave sono alcuni degli ingredienti rintracciabili in “BRODO”. Le parole vengono affidate a JLF, giovane scrittrice, autrice di testi intimi, violenti e crudi, mentre della grafica si occupa Gianluca Cannizzo aka MyPosterSucks, grafico torinese, autore di poster, magliette, oggetti, disegnatore dal tratto inconfondibile, attualmente tra i più ricercati nel panorama italiano.

Composto a Berlino, registrato tra Berlino e Roma e mixato in un mulino a vento a Donoussa, “BRODO” esce a giugno 2021 in versione LP limited edition numerata a mano.

Le cinque canzoni nascono da un uso terapeutico della composizione musicale, uso che Alessandro Denni inizia a fare nel 2017 a Wedding, quartiere di Berlino, città dove attualmente vive in un momento personalmente complicato. Da un momento molto difficile, di sofferenza personale, può nascere bellezza, relazione, piacere? La risposta è in queste canzoni, ed è un sì. Un insieme di idee, sensibilità, esperienze, che ha necessitato di una cottura lenta – composizione, registrazione e mixaggio hanno richiesto oltre due anni: il risultato è un album che è vita, e si legge. Che è donna, e si sente. E che è molto altro ancora, basta ascoltarlo per scoprirlo.

Tracklist & Crediti

SIDE A | Ipersfera relazionale | L’astronomo | Ciò che resta del fuoco

SIDE B | Sabato 16 Giugno | A proposito del tuo candore

MUSICA | Alessandro Denni, Tiziana Lo Conte, Claudio Moneta | PAROLE | Giulia D’Alia

MUSICISTI | Tiziana Lo Conte, voce | Inke Kühl, violino e sax | Chiara Iacobazzi, batteria | Claudio Moneta, chitarra | Federico Scalas, basso e violoncello | Stefano Di Cicco, tromba | Alessandro Denni, sintetizzatori e drum machine

TECNICI | Alessandro Denni: programmazione e mixaggio | Federico Scalas, tecnico del suono | Paolo Panella, tecnico del suono e mastering | Max Costa, consigli

PRODUZIONE | Concepito e composto a Wedding (Berlino) tra aprile 2017 e dicembre 2018 | Registrato al Pigneto (Roma) nel marzo 2019 e a Giardinetti (Roma) nel maggio 2019 | Mixato a Wedding (Berlino) e a Donoussa (Mar Egeo) tra giugno e dicembre 2019 | Masterizzato a Giardinetti (Roma) nel gennaio 2020

Design di Gianluca Cannizzo / MyPosterSucks | www.mypostersucks.com

neontoaster multimedia dept. 03 | neontoaster craftwines distribution | multimedia@neontoaster.de