Liam duetta con Care nel nuovo singolo Party

La collaborazione tra Liam (Simone Vianello) e Care (Davide Caregnato) prosegue con un nuovo singolo: è su tutte le piattaforme digitali “Party”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Party”, il nuovo singolo di Liam feat Care. Party è una canzone leggera e allo stesso tempo ricca di significato. Vivere nel ricordo e la volontà di dimenticarlo nel presente, descrive a pieno il nuovo singolo di Liam e Care. La canzone è caratterizzata da un continuo oscillare tra le musicalità tipiche del rap/trap e quelle reggaeton, regalando un sound estivo accompagnato da una vena malinconica, il loro marchio di fabbrica. Insomma, la contrapposizione fa da padrona.

Spiegano gli artisti a proposito del loro nuovo inedito: «Party è un pezzo che dona serenità, ma allo stesso tempo fa riflettere. Amiamo i suoni tropicali che la caratterizzano e gli incastri tra le parole, supportando un contenuto orecchiabile, commerciale e fresca. Ogni volta che la facciamo ascoltare a qualcuno il responso è sempre lo stesso: “Ti rimane in testa”. Direi obiettivo dell’estate raggiunto, anche se “non so fare un pezzo reggaeton”. Stiamo lavorando duramente e più facciamo più ci rendiamo conto di quanto fortunati siamo, citando la canzone “benedetti”. Ricordo benissimo quando abbiamo strutturato la canzone: la spontaneità con la quale ha preso forma fa capire quanto amiamo quello che facciamo, e la speranza è quella di trasmettere quelle sensazioni di felicità a chiunque ascolti il brano».

Il videoclip del brano racconta la contrapposizione espressa dalla canzone: immagini nostalgiche alternate a frames puramente estivi, che descrivono quell’estate indimenticabile condivisa con amori e amicizie appena sbocciate o passate. Un corpo di ballo energico e movimentato, la cabriolet diretta verso la spiaggia, i paesaggi al tramonto, e la volontà di condividere momenti indimenticabili con chi vogliamo davvero. È questo che racconta Party, sotto le direttive cinematografiche di Massimo Mandruzzato, accompagnato dalle scelte gestionali del video dagli stessi Liam e Care.

Link al videoclip ufficiale: https://youtu.be/nLNhu8REa6Q

Biografia

La collaborazione tra Liam (Simone Vianello) e Care (Davide Caregnato) nasce nel marzo 2020 in circostanze del tutto casuali, ma dettate da una condizione sentimentale condivisa da entrambi, la quale si tradurrà nell’esigenza di esprimersi e sfogarsi nella musica. Facilitati dal background artistico di Liam, i due cominciano a lavorare subito ad un nuovo progetto insieme per poi sottoporlo alla casa discografica Bit Records, la quale ne rimarrà entusiasta tanto da proporli alle nuove proposte di Sanremo Giovani 2020. Il primo singolo partorito da questa nuova collaborazione, intitolato “Cuori Bianchi”, esce nel novembre 2020 introducendo un genere musicale il quale unisce sonorità che spaziano dall’indie al pop passando anche per il rap e l’elettronica, definendo così un sound difficilmente catalogabile nel mondo discografico moderno.

Il 30 Aprile 2021 uscirà in tutte le piattaforme digitali il loro prossimo singolo “Party” che incarna alla perfezione il loro stile, prediligendo questa volta un carattere mediterraneo.