L’Airplane Bag di Vuitton costa quanto un Cessna

L’Airplane Bag, la borsa a forma di aereo di Louis Vuitton presentata per la prima volta alla Fashion Week di Parigi, costa quanto un Cessna 150 usato

Eccentrica, dettagliata e incredibilmente costosa. La borsa a forma di aereo di Louis Vuitton non poteva certo passare in osservata. Ideata da Virgil Abloh, direttore creativo della maison francese, la Airplane Bag è stata presentata per la prima volta alla Fashion Week di Parigi, per la sfilata autunno-inverno.

Il prezzo? Si aggira sui 33mila euro (39mila dollari). Non sorprende che la borsa con le ali sia diventata virale sul web.

In molti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), hanno ironizzato sul prezzo esorbitante. Con la stessa cifra si può comprare un vero aereo Cessna 150 usato.