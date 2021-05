Il tour negli stadi di Salmo slitta al prossimo anno

Le restrizioni Covid costringono Salmo a rinviare il tour negli stadi: i concerti del rapper sono stati riprogrammati nel 2022

Salmo dovrà attendere ancora un anno per i suoi “90 min” di applausi. Il tour che lo avrebbe portato negli stadi italiani e in giro per il mondo è spostato ufficialmente al 2022.

Il perdurare dell’emergenza Coronavirus, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non permette di assicurare la realizzazione dei live. E non l’ha presa bene il rapper sardo, al secolo Maurizio Pisciottu, che nelle storie di Instagram si esprime in maniera abbastanza colorita. “Sto provando a non bestemmiare”, scrive l’artista.

Dispiacere a parte, la notizia era inevitabile e rientra nella lunga lista di comunicazioni di questo tipo che stanno arrivando nelle ultime settimane. Si spostano al 2022 i concerti di tanti artisti, rinviati a volte per il secondo anno consecutivo: Vasco Rossi, Ligabue, Evancescence, Cesare Cremonini e Ultimo.

Nel caso di Salmo, come in quello degli ultimi due artisti citati, il nuovo calendario sarà svelato a breve. I biglietti già acquistati rimangono validi.