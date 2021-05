Tutte le sfide più avvincenti della penultima giornata di Serie A

La trentasettesima giornata di Serie A, in programma dopo il turno infrasettimanale, presenta diverse sfide molto interessanti, su tutte il derby Roma – Lazio e la gara serale Juventus – Inter. Ma le novità del palinsesto non finiscono qui, infatti sono presenti nel programma anche altre partite da “dentro o fuori”, ecco quali sono nello specifico le gare più avvincenti.

Il derby di Roma

Quest’anno “er derby de Roma” promette scintille e una sfida all’ultimo gol per conquistare un posto in Europa. Che sia Champions o Europa League, le due compagini si affronteranno con l’adrenalina al massimo in uno scenario inedito e senza pubblico. I giallorossi devono riscattare la brutta prestazione dell’andata che li ha visti uscire sconfitti dall’Olimpico per 3 – 0. La squadra di Simone Inzaghi, nonostante l’andamento altalenante e l’aver mancato parecchi risultati utili e scontri diretti, sarà pronta a dare tutto in questa penultima giornata di Serie A.

Fiorentina – Napoli

All’apparenza sulla carta il risultato sembra già scritto, in realtà questa partita nasconde numerose insidie per un risultato finale che non sarà per niente scontato. Il Napoli deve racimolare più punti possibili e riscattare una stagione che l’ha visto uscire da tutte le competizioni con l’acquolina in bocca e il piatto vuoto, la Fiorentina naviga in brutte acque nella zona bassa della classifica e non può permettersi di perdere punti preziosi.

Juventus – Inter

C’è poco da dire, gli scenari aperti sono diversi e il 16 maggio sarà sicuramente un giorno decisivo per il posizionamento in Champions League. Se la Juventus è ancora in corsa per la Coppa Italia, l’Inter ha già in cascina il Tricolore, in una sfida avvincente che si dimostrerà uno spettacolo calcistico esemplare, fra campioni ed ex.

Milan – Cagliari

Anche questa è una sfida da non sottovalutare, aperta a qualsiasi risultato, per il semplice motivo che i rossoneri sono in corsa per la Champions League e i sardi sono nel bel mezzo delle sabbie mobili della zona retrocessione. Al di là dell’esito finale, in questo match lo spettacolo è garantito per 90 minuti più recupero.

Benevento – Crotone

Anche se il Crotone è già retrocesso in Serie B, questo match racchiude la storia delle due compagini, fatta di playoff e partite giocate fino all’ultimo respiro. Per i giallorossi sarà davvero dura prendere i fondamentali 3 punti, anche se nelle ultimi tre scontri al Ciro Vigorito, gli Stregoni hanno sempre vinto, sia in Serie A che in Serie B.

Spezia – Torino

Queste due squadre sono state delle vere e proprie sorprese quest’anno nel bene e nel male. Il Torino, con un organico più importante, dovrà dare il massimo per racimolare più punti possibili e restare in Serie A. La neopromossa Spezia, ha stupito per organizzazione ma la salvezza è ancora tutta da conquistare. Una sfida da seguire in diretta tutta d’un fiato.