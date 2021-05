Gli Ostinàti online con il brano Syncro

Fuori “Syncro”, il primo singolo dell’album “Stone Wall” della band tutta iblea Ostinàti, pubblicato da Isulafactory su tutte le piattaforme di streaming

“Stone Wall” è il primo album in studio della band siciliana “Ostinàti” pubblicato da Isulafactory e distribuito fisicamente da Lizard Distribution. Un disco in cui i brani sono pensati come un viaggio nella Sicilia sud-orientale e provano a mettere in musica le sensazioni di chi si trova a percorrere i paesaggi di questa pittoresca parte del mondo. La musica degli Ostinàti eredita dal Jazz la considerazione che il tema è un pretesto che porta alla costruzione del brano vero e proprio attraverso le diverse strategie improvvisative, che si muovono libere, all’interno di strutture a volte complesse ma sostenute da un groove ricco e potente. Le 10 tracce contenute nell’album abbracciano stilisticamente un’area che spazia dal Jazz Progressive, passando, ecletticamente, per Fusion, Smooth Jazz con qualche spruzzatina di Rock e Blues

Le composizioni, fatta eccezione per la singolare rivisitazione di “Speak No Evil”, omaggio al grande Wayne Shorter, sono tutte di Sergio Battaglia, ma gli arrangiamenti sono stati costruiti dall’intero gruppo, formato da musicisti eterogenei per età, formazione ed esperienze musicali, che hanno saputo interpretare nel migliore dei modi questo viaggio che, prima di approdare in studio, è stato proposto live in diversi concerti e “Syncro “ ha mantenuto anche in studio il carattere live: un groove avvolgente e coinvolgente che crea la giusta dimensione per accogliere linee melodiche, tematiche ed improvvisative, larghe e ostinate e riesce a creare un sound che riporta immediatamente ad atmosfere familiari a chi è cresciuto fra gli anni ‘ 70 ed ’80 e non solo.

“Syncro” è il primo singolo di “Stone Wall” pubblicato ad aprile su tutte le piattaforme digitali. Per questo brano è stato realizzato anche un un cortometraggio dalla videomaker e fotografa Federica Vero, in cui la regista ha voluto mettere in risalto la dimensione e l’atmosfera “live” della band. Il video è stato girato presso l’ex mattatoio comunale di Modica adesso riconvertito in uno spazio artistico polivalente chiamato “Mattofficina”, e sarà pubblicato il 30 aprile in occasione della festa internazionale della musica Jazz.