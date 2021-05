Intergalactic in arrivo su Sky e NOW

Il 31 maggio arriva Intergalactic su Sky e in streaming su NOW: la serie scritta da Julie Gearey è prodotta da Nick Pitt

Sky ha svelato il trailer, con immagini spettacolari e adrenaliniche, e la data di uscita di Intergalactic: la serie Sky Original è uno sci-fi che segue un gruppo di agguerrite fuggitive, tra dramma e avventura, nella loro ricerca della libertà e di un futuro migliore.

INTERGALACTIC, TRAMA E CAST ARTISTICO

Ambientata in un futuro distopico dove i confini tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato sono sempre più sfumati, Intergalactic racconta la storia di Ash Harper (Savannah Steyn), coraggiosa giovane poliziotta e pilota di una flotta galattica, che vede la sua brillante carriera andare in fumo dopo essere stata ingiustamente condannata per alto tradimento ed esiliata in una lontana colonia carceraria. Lungo la strada verso l’esilio, i compagni di reclusione di Ash organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della nave che li sta portando alla prigione spaziale alla quale sono destinate. Morto l’equipaggio, la criminale Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) è intenzionata a raggiungere il mondo libero – Arcadia – con la sua banda. Ash è l’unica che può portarli fin lì: sarà costretta a unirsi a loro nella fuga verso una galassia lontana e un futuro quanto mai incerto.

Al centro, il conflitto interiore della protagonista: e se le sue compagne d’avventura fossero dalla parte sbagliata della legge ma dalla parte giusta della storia? Dai confini estremi dell’universo alle profondità più recondite dell’animo umano, Intergalactic – scritta da Julie Gearey (Diario di una squillo perbene), anche showrunner della serie – è ambientata nello spazio più remoto ma racconta di emozioni assolutamente terrene.

Completano il cast Eleanor Tomlinson, Thomas Turgoose, Natasha O’Keeffe, Oliver Coopersmith, Imogen Daines, insieme a​​Diany Samba-Bandza, Parminder Nagra e Craig Parkinson.

Intergalactic arriva il 31 maggio su Sky e in streaming su NOW.

INTERGALACTIC, IL TRAILER

INTERGALACTIC, IL CAST TECNICO

Intergalactic è stata commissionata da Zai Bennett, Managing Director of Content Sky e Cameron Roach, Director of Drama Sky Studios. Paul Gilbert e Serena Thompson sono i produttori esecutivi per Sky Studios. Con loro la showrunner Julie Gearey, il regista Kieron Hawkes (Fortitude, Power, Strike), Iona Vrolyk per Tiger Aspect Productions e Frith Tiplady per Moonage Pictures insieme a Will Gould e Matthew Read per Moonage Pictures e Richard Foster e Tony Moulsdale per Motion Content Group.

La serie è prodotta da Nick Pitt (Black Mirror, Misfits). Il distributore internazionale è NBCUniversal Global Distribution in collaborazione con Motion Content Group per conto di Sky Studios.