Francesco Serra spopola su YouTube e Spotify

Il cantautore, webstar, batterista e produttore Francesco Serra continua a ricevere apprezzamenti da un pubblico eterogeneo da tutto il mondo sui social

Dopo il successo del brano “Questo pensiero d’amore” cantato in duetto con l’icona Viola Valentino, con oltre 430 mila view su Youtube, tratto dall’ultimo album di Viola, il cantautore, webstar, batterista e produttore Francesco Serra continua a ricevere apprezzamenti da un pubblico eterogeneo da tutto il mondo e anche da grandi cantautori italiani sulla sua pagina Facebook ufficiale e su tutti i suoi social. Ha oltre 800.000 follower, più di 10 milioni di view sui suoi video e oltre 1 milione di stream su Spotify.

QUI IL VIDEO https://bit.ly/2QwSPDO

Numeri che continuano a crescere e per questo Francesco e la sua produzione annunciano che per l’estate 2021 uscirà un nuovo singolo con nuove sonorità urban che sicuramente lascerà il segno.

BIOGRAFIA

Francesco Serra cantautore webstar e influencer nasce ad Agropoli in provincia di Salerno. Inizia come batterista (allievo scelto di Lele Melotti), ruolo che lo porta a calcare i palchi di Castrocaro, Sanremo Rock, Area Sanremo, il M.E.I. di Faenza, a collaborare con artisti di XFactor e ad affiancare in tour Lena Biolcati. Si dedica poi alla composizione, iniziando a scrivere i suoi primi brani inediti, in collaborazione con l’autore Andrea Gallo. Il suo particolare timbro graffiante attira l’attenzione di Luca Venturi, già noto al grande pubblico per aver prodotto gli Sugarfree. Da quell’incontro, Francesco inizia ufficialmente la carriera di cantautore. Le tematiche affrontate nelle canzoni spaziano dall’amore a temi sociali caratterizzati da un sound pop/rock moderno ed internazionale, nato dalle sue esperienze all’estero. I videoclip delle sue canzoni ottengono milioni di visualizzazioni. Apprezzato dal popolo dei social con oltre 800.000 follower viene soprannominato “Campione del web”. Il cantautore con il singolo “Sei quella giusta”, viene inserito insieme ad altri artisti tra i quali, Tiromancino, Mario Venuti, Tazenda, Cristina Donà e Levante nella compilation di San Valentino 2016 pubblicata da Believe. Sempre nel 2016, il videoclip del singolo “Il mio sole sei te” che ha raggiunto le 500.000 visualizzazioni, viene scelto per essere la sigla di chiusura di tutte le puntate della quarta edizione del talent “A VOICE FOR MUSIC” in onda sul canale Nuvolari. Il 5 Gennaio 2017 vince il “Premio Paolo Serra” per la categoria Spettacolo. Nella stessa manifestazione il Premio per la categoria Cultura viene consegnato al famoso critico d’arte Vittorio Sgarbi. In attesa del nuovo progetto a giugno 2021 esce il singolo che lo anticipa.