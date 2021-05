Il film Nuevo Orden è disponibile in streaming

Nuevo Orden, il film vincitore del Leone d’Argento, è ora disponibile in Prima Visione assoluta direct to digital su IWONDERFULL Prime Video Channel

Nuevo Orden, il film vincitore del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria alla 77° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è ora disponibile in Prima Visione assoluta direct to digital su IWONDERFULL Prime Video Channel, il nuovo canale di I Wonder Pictures disponibile in abbonamento mensile a 6,99€. Nuevo Orden è diretto da Michel Franco, cineasta messicano pluripremiato a Cannes con i suoi film Después de Lucía, Chronic e Las hijas de Abril, e vincitore del Leone D’Oro nel 2015 in veste di produttore di Desde allá di Lorenzo Vigas. Nuevo Orden è disponibile anche sulla piattaforma on demand IWONDERFULL.IT realizzata in collaborazione con MYmovies, sugli schermi delle sale del circuito #iorestoinSALA e su 1895.com.

Nuevo Orden è una visione distopica di un futuro non lontano dall’attuale fase storica e politica del Messico contemporaneo, come sottolinea lo stesso regista. Descrivendo una disparità sociale ed economica sempre più diffusa e insostenibile, il film vuol essere un monito su quali potrebbero esserne le epocali conseguenze.

Grazie ad I Wonder Pictures l’Italia è stato il primo territorio ad averne acquisito i diritti per portarlo al cinema e, dopo il lancio in anteprima digitale, la casa di distribuzione bolognese porterà il film anche sul grande schermo non appena i cinema riapriranno le porte.

SINOSSI: Uno sfarzoso matrimonio dell’alta società viene mandato a monte da una rivolta inaspettata, scaturita dal conflitto sociale che dà il via a un violento colpo di stato. Attraverso gli occhi della solidale giovane sposa e dei domestici che lavorano per e contro la sua benestante famiglia, Nuevo Orden descrive la travolgente caduta di un sistema politico, con ripercussioni imprevedibili per tutti i protagonisti.