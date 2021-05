Filiera del Fumetto in Italia: pubblicato l’avviso del Mic

Online l’Avviso pubblico per lo svolgimento di un’indagine conoscitiva sulla Filiera del Fumetto in Italia al fine di evidenziarne il valore sociale, culturale ed economico

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ha indetto una procedura comparativa ad evidenza pubblica per individuare un Ente di ricerca cui affidare un’indagine sull’industria culturale del Fumetto in Italia. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni istituzionali volte a promuovere le manifestazioni della creatività contemporanea, anche attraverso il sostegno alle imprese culturali e creative e si pone in continuità con la selezione pubblica indetta a marzo dal titolo Promozione Fumetto 2021.

Obiettivo del progetto è quello di offrire una mappatura dei principali stakeholder che compongono il settore del Fumetto in Italia, dando riconoscimento alle distinte professionalità che in esso operano, dalla scrittura alla colorazione, dall’editoria alla distribuzione, fino alla promozione. L’invito è rivolto a Università Pubbliche o Private riconosciute, Istituti di Ricerca, Enti Pubblici, Associazioni ed Enti del Terzo Settore, che potranno partecipare in forma singola o associata.

Completata la procedura comparativa, la Direzione Generale procederà a stipulare una Convenzione con il soggetto che risulterà affidatario. L’importo massimo previsto a rimborso delle spese sostenute è di 39.000 euro. La valutazione delle proposte verrà svolta da una Commissione composta da due membri interni del Ministero della Cultura e da un componente esterno, individuato tra le figure di comprovata esperienza e competenza nel settore del fumetto.

L’avviso pubblico (con allegato) è consultabile e scaricabile dal sito della Direzione Generale Creatività Contemporanea: www.aap.beniculturali.it

Le proposte dovranno essere trasmesse entro le ore 12:00 del 30 giugno 2021 esclusivamente via PEC: mbac-dg-cc.bandi@mailcert.beniculturali.it

È possibile ottenere chiarimenti scrivendo entro e non oltre le ore 12:00 del 23 giugno 2021 alla PEO: filierafumetto@beniculturali.it