I Boccaleone tornano con Lo Specchio Scomodo

“Lo Specchio Scomodo” è il nuovo singolo dei Boccaleone: il brano, disponibile sulle piattaforme digitali, riflette le nostre debolezze

Lo Specchio Scomodo è il nuovo singolo dei Boccaleone, duo bergamasco autore di un un indie rock dalle influenze brit in debito con la grande canzone pop italiana. Una canzone dedicata ad un incontro fra due solitudini, un confronto che obbliga entrambe le parti a mettersi in dubbio, uno specchio particolarmente scomodo a cui è impossibile sfuggire.

Un dialogo che distorce i connotati e le sicurezze costringendoci ad ammettere infine i nostri punti deboli, le crepe nel riflesso, difetti visti nel prossimo ma che in realtà appartengono alla propria persona. Il brano evoca la solitudine di una camera da letto, nell’ennesima notte passata al telefono: la sensazione di un errore da compiere è dietro l’angolo ma la consapevolezza di non poterne fare a meno ci porta in questa piano ballad amara e coinvolgente che ricorda tanto gli Oasis quanto il primo Vasco Rossi.



Lo Specchio Scomodo è il quarto singolo estratto da Tempesta in testa, il primo disco del progetto, in uscita il 21 maggio 2021. Il progetto ha esordito con il singolo Come la luna (20 novembre 2020) e successivamente sono stati estratti Orizzonti fragili (18 dicembre 2020) e Katia (la vita sulla schiena) (19 febbraio 2021) entrambi accompagnati da un video ufficiale.