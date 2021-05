I Why Not Loser tornano con Scegliere

Tornano i Why Not Loser: la band punk rock è online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Scegliere” e una nuova formazione

Tutti noi siamo tenuti, volontariamente o meno, ad effettuare delle scelte, importanti o banali che siano. Su questo concetto nasce il nuovo singolo dei Why Not Loser, “Scegliere”. Una riflessione su come le decisioni condizionino in positivo e negativo la vita e di come non esista certezza nel prenderle.

“Scegliere lascia libera interpretazione a chi la ascolta, senza voler giudicare né le scelte corrette, né quelle sbagliate. Tutto nella vita dipende spesso dalla prospettiva da cui la si osserva. Ognuno di noi rimane in equilibrio, o quantomeno ci prova, tra giusto e sbagliato, buono e cattivo, amore e paura, luce e buio.”

Il pezzo è quindi un messaggio per vivere la vita pienamente e fino in fondo, abbracciando e accettando chi si è realmente e tutte le scelte che questo comporta.

La scelta fa ironicamente parte anche del videoclip che accompagna il brano: i vari membri cambiano infatti posto e strumento a simulare le varie possibilità della vita.

I WHY NOT LOSER nascono nel gennaio 2008 tra Veneto e Friuli e sono attualmente composti da Mirko Gatta (voce & chitarra), Alessandro “Nemo” Bet (basso & cori), Giovanni “Sura” Surace (chitarra solista & cori) e Enrico “Il Vero” Veronesi (batteria).

Nel 2009 esce il loro album d’esordio “Born To Be A Loser” (Oxygenate Production/Jestrai Records).

I quattro ragazzi iniziano a condividere il palco con gruppi storici della scena italiana ed internazionale e, dopo due anni segnati da numerosi live in Italia e un tour in Austria, Germania e Repubblica Ceca, nel 2011 registrano il secondo album “4 Mistakes” (Noloser Records/Venus Distribuzione) prodotto da Oliviero “Olly” Riva che, oltre a seguire e registrare la band in studio, partecipa all’arrangiamento dei brani.

Nel 2012 la band dà un “arrivederci” alla scena musicale per tornare nel 2017 con l’EP “Reunion“, accompagnato dalla firma con “Sorry Mom!“.

Nel 2019 escono i singoli “Insane” e “Spaceman”, seguiti nel 2020, in pieno lockdown, dal pezzo “Andrà Tutto Bene“.

A marzo 2021 la band, fresca di una nuova formazione, pubblica il singolo “Scegliere”, anticipazione dell’EP di prossima uscita.

Link al video: https://bit.ly/3tSwoHr

ASCOLTA “SCEGLIERE”!

Spotify: https://spoti.fi/3dRhtI3

YouTube: https://bit.ly/3tSwoHr

iTunes: https://apple.co/3sSYbWU

Deezer: https://bit.ly/32MknHE

Amazon: https://amzn.to/2QohElt

https://www.instagram.com/whynotloserpunkrock/

https://www.facebook.com/whynotloser