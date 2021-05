Rischio cardiovascolare: un aiuto da Armolipid Plus

Integratori alimentari: da Armolipid Plus un aiuto per controllare i livelli di colesterolo e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari

Le malattie cardiovascolari sono oggi una delle principali cause di morte, con un notevole impatto sulla qualità della vita. I fattori di rischio collegati allo sviluppo delle malattie cardiovascolari sono molteplici e conoscerli è essenziale. E’ importante mantenere i livelli di colesterolo LDL, il cosiddetto colesterolo “cattivo”, sotto controllo, adottando uno stile di vita sano e una dieta equilibrata, anche se il nostro rischio è relativamente basso. Ma cambiare lo stile di vita è più facile a dirsi che a farsi! Molte persone si scoraggiano, soprattutto i soggetti con ipercolesterolemia lieve o moderata che si sentono fisicamente sani e faticano a credere che cambiare lo stile di vita riduca la possibilità di dover assumere farmaci ipolipemizzanti in futuro. Cambiare lo stile di vita è un buon inizio, ma può essere necessario un ulteriore aiuto per controllare i livelli di colesterolo. Gli integratori alimentari possono essere un’opzione in tal senso in quanto sono fonti di vitamine, minerali e di elementi vegetali che arricchiscono l’alimentazione e contribuiscono alla salute. Vengono infatti utilizzati quando l’alimentazione quotidiana non riesce a fornire tutti quegli elementi essenziali di cui l’organismo ha bisogno.

Armolipid Plus è un integratore alimentare a base di Berberis aristata e.s., riso rosso fermentato (Monascus purpureus), Policosanolo, Acido folico, Coenzima Q10 e Astaxantina. La Berberis aristata e.s., contenuta in Armolipid Plus, favorisce il controllo del colesterolo e dei trigliceridi plasmatici ad integrazione di una dieta globalmente adeguata a tal fine.

Composizione di Armolipid Plus

Una compressa contiene Berberis aristata e.s. 588 mg (pari a 500 mg di Berberina cloruro), Riso rosso fermentato 200 mg (pari a 3 mg di Monacolina), Policosanolo 10 mg, Acido folico 0,2 mg, Coenzima Q10 2,0 mg e Astaxantina 0,5 mg.

Modalità d’uso

Una compressa al giorno, salvo diverso consiglio medico. In caso di difficoltà alla deglutizione, si suggerisce di spezzare la compressa in due parti e assumerle con un bicchiere d’acqua.

Avvertenze

Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Non usare in gravidanza, durante l’allattamento e in corso di terapia con farmaci ipolipidemizzanti. Per l’uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

Formati e prezzi indicativi

Armolipid Plus 30 compresse – prezzo indicativo € 29,80

Armolipid Plus 60 compresse – prezzo indicativo € 52,50