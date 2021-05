Nasce la nuova etichetta Trap DAD Records

Il panorama musicale della Trap italiana si arricchisce con l’etichetta DAD Records: vuole crescere con gli artisti affiancandoli in ogni step

La DAD Records è un’etichetta indipendente e nasce principalmente per dare spazio a tutti gli artisti emergenti che producono e rappano musica trap dando loro la giusta visibilità con una equipe di esperti nel settore discografico.

Segue tutta la filiera per ogni artista dalla pubblicazione e distribuzione sui maggiori digital stores, promozione e pubblicità sui social ufficiali a noi associati e comunicati su testate dedicate alla musica.

Per ogni artista che verrà pubblicato con la DAD Records sarà studiato un percorso artistico mirato con lo scopo di fan crescere la fanpage, i follower, i canali ufficiali, gli ascolti e download sulle piattaforme mainstream.

Sarà avviato per ognuno l’e-commerce contenente capi di abbigliamento e gadget, grafiche personalizzate di promo, poster, copertine e banner. E ancora: mix e master professionali pronti per la distribuzione. La DAD Records vuole crescere con gli artisti affiancandoli in ogni step ed avere un rapporto si lavorativo ma anche di famiglia e fiducia reciproca.

Se hai talento contattaci per informazioni dettagliate ed avviare insieme una collaborazione artistica professionale.

Link facebook : https://www.facebook.com/dadreclabel