Sono 5 i finalisti di Amici 20: l’ultima sfida il 15 maggio

Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy sono i 5 finalisti di Amici 20: l’ultima puntata del talent show andrà in onda il 15 maggio su Canale 5

Ne resterà soltanto uno. Ma per adesso, sono 5 i finalisti di Amici 20. A sorpresa, nella semifinale sono stati scelti non 4, ma 5 ragazzi che si sfideranno sabato 15 maggio su Canale 5 nell’ultimo serale di questa incredibile edizione. La finale sarà in diretta e sarà il pubblico a decretare il vincitore con il televoto. Nel frattempo, facciamo i complimenti ai 5 finalisti di Amici 20: Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy.

Nella puntata di ieri sera il ballottaggio ha visto scontrarsi Tancredi, Serena, Alessandro e Deddy.