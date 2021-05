Online il nuovo singolo di Edodacapo

“Tutti i musei che non abbiamo visto” è il nuovo singolo di Edodacapo: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Dopo aver sorpreso tutti con Mille Cose, Edodacapo, torna con il suo secondo singolo Tutti i musei che non abbiamo visto, distribuito da Artist First. Il brano è prodotto da Pietro Paroletti (Colombre, Gregorio Sanchez, Adelasia, Elasi) e parla del valore che hanno gli oggetti ricevuti in regalo.

“Dire di volersi bene a volte non basta. Spesso abbiamo bisogno che ci venga dimostrato. Non da grandi cose, ma da piccoli gesti: un fiore, una sorpresa sotto casa. Ci dimentichiamo che volere bene a qualcuno significa farlo stare bene. E quindi stiamo male, perché non riceviamo le attenzioni che vorremmo, l’amore che meriteremmo. Ma allora, come si fa a dire di aver voluto bene? È difficile stabilirlo. Man mano ci si allontana e allontanandosi i ricordi sbiadiscono, i progetti vanno in mille pezzi. Ciò che rimane, è quel peluche che ti hanno regalato. Perché alla fine, ciò che resta, sono i regali ricevuti, che porterai ovunque. E ovunque e per sempre, ti faranno ricordare di quei momenti”.

Edodacapo è Edoardo Trombettieri, cantautore tarantino classe 1996. Negli ultimi anni ha pubblicato un album in italiano con un gruppo indipendente e un EP in inglese da solista, prodotto da lui in prima persona all’estero circa un anno e mezzo fa. Dopo l’esperienza da busker per le strade di Salonicco e Bologna, ora è pronto a iniziare un’avventura totalmente nuova, scrivendo da solo in italiano, per la prima volta.

Edodacapo è chi non dorme mai, è l’ansia del domani, l’incertezza del futuro.

