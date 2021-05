In Costa d’Avorio torna la Challenger Race

Torna la Challenger Race: la competizione confermata nonostante il Covid, si terrà nelle giornate del 19 e 20 giugno nel villaggio di Akandje

Correre nel fango, scavalcare barriere, arrampicarsi con corde e trasportare carichi pesanti: sono solo alcune delle prove che gli sfidanti – divisi per squadre e categoria – devono affrontare nell’ambito della Challenger Race, evento sportivo atteso in Costa D’avorio, e che da sette anni attira centinaia di partecipanti da tutto il Paese e dagli Stati vicini.

Oltre 20.000 i follower solo sulla pagina Facebook dell’iniziativa. Gli organizzatori hanno confermato che nonostante la pandemia di Covid-19 la competizione si terrà nelle giornate del 19 e 20 giugno nel villaggio di Akandje, non lontano dalla capitale Abidjan. “Dopo un triste 2020, tutti abbiamo bisogno di svagarci” hanno sottolineato gli organizzatori, annunciando per l’edizione 2021 della Challenger Race qualche novità.

Prima di tutto, “per coloro che non hanno mai partecipato, sono state create categorie specifiche e adatte a ogni età e a tutti i livelli di difficoltà”. Prevista poi la possibilità di formare “team building”, ossia gruppi di colleghi o persone che hanno “il desiderio di rafforzare la coesione e il lavoro di squadra”. La Challenger Race, ricordano ancora i responsabili, “permette ad alcuni di uscire dalla propria ‘comfort zone’ e cimentarsi in un’avventura sportiva unica, ricca di emozioni, mentre per altri, uomini e donne, gli obiettivi saranno la massima intensità, la prestazione e il posto in classifica”.

Si parte dalle categorie divise per età – possono accedere anche i bambini a partire dai quattro anni – a quelle organizzate per "capacità". La categoria Liberty ad esempio è pensata per i più riluttanti, desiderosi di scoprire l'avventura con ostacoli opzionali e/o con difficoltà ridotta" mentre nell'Elite – dove la collaborazione tra compagni è vietata – "l'obiettivo è gareggiare con gli atleti più determinati e preparati della Costa d'Avorio e della regione" e il percorso è di circa 15 chilometri con alcuni ostacoli più difficili".