Voglia di mare: Federbalneari segnala primi sold out

Federbalneari segnala i primi sold out per i mesi di luglio e agosto nelle località costiere italiane: “Ora accelerare sul green pass per attirare i turisti stranieri”

Per la prossima stagione turistico balneare “iniziano ad arrivare i primi segnali positivi con indicazione di sold out in molte regioni costiere italiane, per questo è importantissimo che si acceleri l’iter per il green pass vaccinale che consentirà gli spostamenti tra Paesi dell’Unione europea e che potrà salvare l’estate degli stranieri in vacanza in Italia, un settore che vale 11,2 miliardi per il sistema turistico nazionale”. Questo è quanto emerge da una prima indagine di Federbalneari Alberghi, Associazione di categoria del turismo alberghiero del mare aderente a Federbalneari Italia. “Nonostante il panorama non sia ancora omogeno e il nostro Paese stia perdendo quote di mercato stagionali e flussi turistici internazionali – segnala la ricerca – ci sono ottimi segnali di prenotazioni domestiche per i mesi di luglio ed agosto che lasciano presagire una stagione intensa per le strutture turistico ricettive nelle località balneari, che iniziano a scaldare i motori”.

“ACCELERARE SUL GREEN PASS PER BATTERE LA CONCORRENZA”

In pole position la Sardegna, che ha prospettive di prenotazioni fra luglio ed agosto, mentre i mesi da aprile a giugno, quelli che erano prediletti dagli stranieri, al momento sono considerati quasi bruciati dagli operatori del comparto e la Puglia che, nonostante sia tra le mete più gettonate dal turismo incoming, sconta il deficit dei collegamenti aerei, anche se le notizie che vengono dal settore fanno prevedere una crescita esponenziale ed una visione turistica di sistema mare già pronta per la prossima estate. “Ci aspettiamo da parte del ministro Garavaglia una forte accelerazione sul documento speciale a livello europeo che consentirà spostamenti internazionali, a prova di Covid – dichiara il presidente di Federbalneari Italia Marco Maurelli –. Il green pass, infatti, ci consentirà di essere competitivi a livello europeo, soprattutto nei confronti di quesi Paesi che si stanno già muovendo in questa direzione: in primis la Grecia, vera e propria promotrice dell’iniziativa, ma anche come Spagna, Croazia, Austria, Polonia, Danimarca, Estonia e Finlandia.