Dopo il suo EP di debutto Vespro torna con due nuovi remix: disponibili su tutte le piattaforme digitali “QNCS” e “Anch’io”

Dopo l’EP “Mediterraneo”, prima release ufficiale di Vespro uscita nell’’ottobre 2020 (per Kumomi Records e in distribuzione Artist First), l’artista napoletano torna con due remix che vanno a chiudere idealmente il percorso iniziato proprio con l’uscita dell EP. “QNCS (Mark Roland RMX)” e “Anch’io (Slowed + Reverb VRSN)” – fuori su Soundcloud – sono due esperimenti sonori che vanno a toccare territori nuovi per Vespro, che fuori dalla discografia ufficiale ha trovato in Soundcloud il luogo ideale per mettersi alla prova con nuovi universi musicali.

SCOPRI I DUE REMIX SU SOUNDCLOUD

https://soundcloud.com/trulyyoursvespro/sets/rmx/s-mJocGDGj9fx

“L’idea dei remix è partita dalla volontà di rielaborare sotto una luce nuova i brani che considero più intimi del mio EP Mediterraneo. Sentivo che questo progetto avesse ancora qualcosa da dare e stavo cercando la chiave per realizzarlo. Proprio in quel momento ho conosciuto Mark Roland ed entrambi abbiamo capito da subito che sarebbe potuto nascere qualcosa, nuova musica. Così sono nati il remix di Quando non ci sono e la versione slowed & reverb di Anch’io.”

“QNCS (Mark Roland RMX)”

lyrics: Vespro. prod: Mark Roland ( https://www.instagram.com/m.rolandmusic )

“Anch’io (Slowed + Reverb VRSN)”

lyrics: Vespro, prod: Vespro + OMAKE

artwork: Missey ( https://www.instagram.com/missey.it )

label: Kumomi ( https://www.instagram.com/kumomi.co )

VESPRO:

Emanuele Daniele Ruffo aka Vespro, nasce a Napoli il 26 Novembre 1996.

Cresciuto ascoltando r&b e hip hop, muove i suoi primi passi nella musica sin dall’età di 16 anni. Partito come rapper, inizia a sperimentare sonorità più melodiche, anhce grazie alla collaborazione con il produttore Omake. L’11 Gennaio 2019 esce il suo primo singolo interamente cantato dal titolo 512. Da quel momento inizia il sodalizio con Kumomi che lo porterà alla scoperta di sonorità a cavallo tra l’r&b, il pop e la musica elettronica. Da lì l’uscita dei primi singoli, la partecipazione al progetto collettivo di Kumomi DEMOTAPE [intermezzo] e Agave, ultimo singolo sempre prodotto da OMAKE, uscito quest’estate.