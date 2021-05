S.O.F.I.A. online con il nuovo videoclip

S.O.F.I.A., cantautrice e tastierista romana, online su YouTube con il video ufficiale di “Di niente”, edito da Rough Machine e distribuito da Artist First

La cantautrice romana S.O.F.I.A. presenta il video ufficiale di “Di niente”, edito da Rough Machine e distribuito da Artist First.

Il videoclip è rappresentato da un’idea semplice, ma allo stesso tempo profondamente complessa, come quella di raccontare la quotidianità di una giovane donna mostrando le varie sfumature del suo universo emotivo. S.o.f.i.a. apre letteralmente e metaforicamente le porte di casa, così da condurci nel suo mondo ed in alcuni momenti della sua vita, dandoci la possibilità di scoprire lati del suo carattere fatto anche di leggerezza e sensibilità. Il video, diretto dall’attrice e regista Blu Yoshimi e co-ideato insieme all’artista, procede nella sua narrazione a passo lieve, guidando lo spettatore verso una liberazione interiore che esplode radiosa.

https://www.youtube.com/watch?v=yOegKPKgL1E

“Il videoclip descrive esattamente quello che volevo esprimere, un’idea di liberazione e amore per se stessi, una tenue leggerezza che mostra parte dell’intimità e dell’interiorità legati al mio vissuto. Blu Yoshimi, oltre ad essere una mia carissima amica è anche un’eccellente artista, creativa, attenta e professionale, che ha saputo cogliere e concretizzare visivamente il disegno che intendevo proporre. Mi auguro di poter continuare la collaborazione anche per progetti futuri”, dichiara l’artista.

“L’idea del video della canzone Di Niente è nata dalle parole di Sofia cercando di crescere in modo non didascalico, per mostrare la profondità e la storia che le lyrics nascondono. Con l’utilizzo di pochi mezzi, due camere da presa, entrambe digitali, ma di due decenni diversi, abbiamo girato rigorosamente macchina a mano così da evidenziare, attraverso la tecnica, il distacco dal presente al passato. Questo ci ha concesso di rendere visivo il processo di liberazione che la canzone racconta. L’espressività di Sofia, che si manifesta anche in termini visivi oltre che canori, ha permesso di mantenere un velo di malinconia insieme ad uno sguardo deciso e di vittoria di chi riesce a superare una grande difficoltà”, aggiunge Blu Yoshimi.

https://www.instagram.com/s.o.f.i.a_real/

S.O.F.I.A. è una cantautrice e tastierista romana. Cresce artisticamente a Roma, cominciando con qualche concerto piano e voce nei piccoli locali di Trastevere. Dopo un paio d’anni, aggiunge una drum machine alla tastiera e alla voce per dare più spessore ai live, creando cover e brani originali riarrangiati in stile elettro – pop e trip hop.

E, infine, comincia a scrivere brani in italiano da aggiungere al repertorio di pezzi originali, che le sentiamo riprodurre nei locali di Roma, tra Trastevere e San Lorenzo.