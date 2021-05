Rs3 è il nuovo singolo di Young Rame

“Rs3” è il nuovo singolo e videoclip dell’artista milanese Young Rame realizzato in collaborazione con Medy (prod. 2nd Roof)

Fuori su tutte le piattaforme digitali e su YouTube Rs3, il nuovo singolo e videoclip dell’artista classe ‘98 YOUNG RAME. Il rapper milanese è accompagnato sul brano dal giovane bolognese Medy su una strumentale prodotta dal duo multiplatino 2nd Roof.

Reduce dal disco d’esordio Le Jeune Simba, pubblicato lo scorso luglio per Island Records/Universal Music Italia con le prestigiose collaborazioni di Emis Killa, Marracash e Jake La Furia, con questo singolo Young Rame inaugura un nuovo capitolo come indipendente dopo la firma con Believe.

Da sempre artisticamente guidato dal “padrino” Guè Pequeno, con il quale ha condiviso il palco nelle tappe del Sinatra Tour e le rime nel brano Giacomo contenuto nell’album doppio platino Mr. Fini, l’artista è oggi uno dei nomi più promettenti della scena rap italiana, status certificato anche dallo stesso Marracash, che partecipa al suo disco d’esordio con un featuring nel singolo Barona.

Con Rs3, Young Rame e Medy connettono musicalmente le città di Milano e Bologna, su un testo che racconta con sincerità uno spaccato sociale: la storia dei ragazzi di quartiere spesso costretti ad attività illecite pur di raggiungere una temporanea ricchezza (rappresentata nel videoclip dalla lussuosa automobile che dà il titolo al brano), che li porta inevitabilmente al confronto tra la vita che stanno vivendo nel loro luogo di appartenenza, e i sogni e gli obiettivi che invece vorrebbero realizzare.

Il videoclip che accompagna il singolo è a cura di Spaghetti Film’s con la regia di Mauro Mazzei.

Young Rame, all’anagrafe Mattia Di Bella, è un rapper milanese classe 1998. Nel 2017 inizia ad affermarsi nella scena pubblicando i primi singoli di successo, come Plata O Plomo. Nel 2018 firma con l’etichetta discografica Universal Music Italia entrando nel roster di Island Records, con la quale pubblicherà il 15 febbraio 2019 il primo street album 3/4 sotto la supervisione di Guè Pequeno, “padrino” che avrà modo di seguire in tutte le date del Sinatra Tour. Uno stile decisamente unico quello che caratterizza il rapper milanese, che spazia agilmente da un’attitudine estremamente ruvida a sonorità ben più leggere, dimostrandosi un artista poliedrico alla ricerca di una collocazione unica nel proprio genere. A maggio Young Rame pubblica il singolo Barona ft. Marracash, singolo di lancio del disco d’esordio, seguito dalla partecipazione al disco Mr. Fini di Guè Pequeno con il brano Giacomo. Il 31 luglio 2020 viene finalmente pubblicato Le Jeune Simba, album di debutto ufficiale dell’artista con Island Records, che vede fra le collaborazioni più importanti quelle di Emis Killa, Jake La Furia e Marracash. Dal marzo 2021 l’artista torna indipendente, firmando un contratto di distribuzione con Believe.