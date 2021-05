Rey Willy in radio con il nuovo singolo Drop Top

“Drop top” è il nuovo singolo di Rey Willy disponibile in radio e in digitale: il brano, accompagnato da un videoclip, fuori per Highersound, Digdis

Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Drop top” (Highersound, Digdis) il nuovo singolo di Rey Willy.

Link spotify: https://open.spotify.com/track/7ckX6Tj28cQN6ryZk44SMf?si=hjXM6fxbQo-cH3VH6olW3Q.

Come racconta l’artista: «Drop top nasce da un senso di insoddisfazione personale relativo al quotidiano, dove avverto insicurezza e malessere. Questo stato d’animo suscita un ipotetico percorso per evadere dall’odierno, vivere per raggiungere i propri obiettivi».

Il singolo “Drop top” è accompagnato da un video per la regia di Mattia Fara disponibile al link: https://youtu.be/moSESQW0FQw

Guglielmo Mattafirri, classe 00, in arte Rey Willy, figlio d’arte, cresce con l’ascolto della chitarra paterna fin dai primi mesi di vita con uno stile Blues, Fusion, Rock.

Inizia a suonare batteria e chitarra fin da piccolo e successivamente si appassiona al mondo rap facendo beatbox e freestyle.

Negli ultimi due anni Willy si è dedicato costantemente alla musica arrivando ad avere una libreria di 40 tracce inedite che non vede l’ora di far sentire.

Il 7 agosto 2020 esce infatti il suo primo singolo “Pekkers”, terzo progetto dell’etichetta Highersound, seguito dal nuovo singolo “Drop top” disponibile dal 16 aprile 2021.

Rey Willy nasce dalla fucina di Highersound, una nuova realtà discografica nel panorama musicale.

“Highersound” è la concretizzazione musicale del pensiero di “Higherground” di Mattia Fara e Federico Irace, due giovani follonichesi che, dopo aver creato il marchio streetwear Higherground, trasformando la loro passione per la moda in un negozio online in attività da qualche anno, debuttano nel panorama musicale creando “Highersound Record” un’etichetta discografica giovane spinta dalle sonorità rap e trap.

Il primo progetto lanciato dall’etichetta è stato “Rispetto” di C0NEL, nome d’arte di Michele Cialli, e del produttore musicale CR/\SH (Elia Pistolesi) a cui è seguito “Salto nel buio” secondo singolo di C0NEL e primo singolo del produttore H1TCH.

Ad agosto 2020 è uscito il terzo progetto targato Highersound, PEKKERS, primo singolo di Ray Willy.

Contatti

IG: @reywilly_ https://www.instagram.com/reywilly_/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0owCCNJ2fuE3qIFHUuWnyF?si=OiJtOBoDTwWu20xF2O9RgA