Piccolo erbario: in libreria storie e segreti delle piante

Disponibile in libreria “Piccolo erbario. Storie e segreti di alberi e piante”, il prezioso volume illustrato edito da 24 ORE Cultura che guida i più piccoli, dai 6 anni in su, in un imperdibile viaggio intorno al mondo alla scoperta dello straordinario universo vegetale e delle sue infinite curiosità, per cercare di avvicinarli fin da subito ad uno stile di vita green.

Quella degli erbari è una pratica antica, le cui prime tracce, in forma illustrata, sono da ricercare nel Medioevo, in splendide raccolte manoscritte che mescolavano informazioni magiche e fantastiche a quelle di carattere scientifico. Alberi e fiori fanno parte della nostra vita quotidiana, ma oggigiorno in pochi sanno riconoscere le varie specie e citarne le proprietà. Ispirato proprio agli antichi erbari, il volume è dedicato ai lettori più giovani, per educarli fin dall’infanzia all’esplorazione della natura e per comprenderne così varietà, particolarità botaniche, ambienti di provenienza, luoghi di coltivazione, usi e segreti.

Caratterizzato da descrizioni leggere e divertenti, capaci di rendere più semplici contenuti dal taglio scientifico, il libro racchiude un’accurata selezione di sessanta piante, da quelle più comuni che siamo abituati ad osservare ogni giorno fino alle specie più esotiche che ci portano con la mente in territori lontani. Suddivise in tre sezioni – “Orto e frutteto”, “Bosco” e “Piante dal mondo” – le tavole botaniche riccamente illustrate mostreranno nel dettaglio ogni parte di ciascuna specie – dall’ortica al papiro, dal gelso all’ulivo – per imparare a riconoscerle in base a forma e colore di foglie, fiori e frutti. Il volume indaga inoltre il rapporto che gli uomini hanno avuto con ciascuna pianta nelle diverse epoche e civiltà, fino gli svariati impieghi che ne sono derivati nel corso dei secoli.

Ciascuna scheda include anche una serie di aneddoti e curiosità per rendere la lettura sempre animata e coinvolgente. Tra le pagine del libro infatti i giovani lettori scopriranno, ad esempio, che il pomodoro, ortaggio che abitualmente troviamo sulle nostre tavole, era inizialmente considerato velenoso ed utilizzato solo a scopi ornamentali; o ancora che in Russia la betulla viene piantata per tradizione vicino alla porta di casa come simbolo portafortuna e che il cacao venne introdotto in Italia dalla nobile famiglia dei Medici, trasformando la cioccolata in una vera e propria moda di corte.

Carote, cavolfiori e cipolle non avranno più segreti e, grazie alle ricette presenti nell’erbario, i bambini impareranno anche le innumerevoli proprietà benefiche delle varie specie vegetali e potranno cimentarsi nella preparazione di gustosi e particolari piatti come il risotto alle ortiche o la torta di fagioli al cioccolato.

Daniela Spoto, diplomata in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Sassari, lavora tra Berlino e l’Italia, partecipando a numerose mostre collettive e vari progetti editoriali. Le sue illustrazioni sono una commistione di riferimenti autobiografici e non, racconti del quotidiano e suggestioni di ere passate. Il tutto con un’elegante dose di ironia.

Eloisa Guarracino ed Anna Mainoli

Società del Gruppo 24 ORE, 24 ORE Cultura (www.24orecultura.com) è una delle realtà di maggior spicco del settore culturale italiano ed europeo. Editore di volumi illustrati nei settori dell’arte, dell’architettura, della moda e del design, è anche produttore e organizzatore di mostre d’arte ed è partner delle più prestigiose case editrici e dei principali musei internazionali. 24 ORE Cultura gestisce inoltre il MUDEC – Museo delle Culture di Milano: progettato da David Chipperfield, è un polo interculturale e multidisciplinare dedicato alle culture dei cinque continenti.

Scheda tecnica

Titolo: Piccolo erbario. Storie e segreti di alberi e piante

Editore: 24 ORE Cultura

Illustrazioni di: Daniela Spoto

Testi di: Anna Mainoli ed Eloisa Guarracino

Formato: cartonato 22 x 28 cm

Pagine: 192 pp. illustrate

Prezzo: € 24,90

Codice ISBN: 978-88-6648-533-9

A partire dai 6 anni

In vendita in libreria e online