Il Teatro Vascello riparte con Gabriele Lavia

Gabriele Lavia legge Le Favole di Oscar Wilde nel primo appuntamento del Teatro Vascello che torna con gli spettacoli dal 7 maggio

Dopo lo stop le il lockdown, ecco la programmazione che il teatro Vascello propone nel mese di Maggio 2021.

7-8-9 maggio 2021 venerdì e sabato ore 20:30 domenica ore 18

GABRIELE LAVIA legge

LE FAVOLE di Oscar Wilde

dal 15 al 23 maggio 2021 PRIMA NAZIONALE

L’AMORE DEL CUORE qui la scheda dello spettacolo https://www.teatrovascello.it/2021/03/28/lamore-del-cuore-esercizi-di-lettura/

di Caryl Churchil

regia Lisa Ferlazzo Natoli

Dal 25 al 30 maggio

ERROR MATERIA qui la scheda dello spettacolo https://www.teatrovascello.it/2021/03/28/error-materia/

Drammaturgia originale, regia e interpretazione:

Evelina Rosselli, Caterina Rossi, Michele Eburnea e Diego Parlanti

Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78

Cap 00152 Monteverde Roma

www.teatrovascello.it

INFO UTILI

Come raggiungere con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro. Parcheggi a pagamento vicini al Teatro Vascello: Via Giacinto Carini, 43, Roma; Via Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma, Via R. Giovagnoli, 20,00152 Roma.

Con mezzi pubblici: autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere da stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno Metropolitano: da Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello. Oppure fermata della metro Cipro e Treno Metropolitano fino a Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello.