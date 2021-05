Seteco, una realtà di successo nei servizi per le imprese

“Ripartire con più slancio, riscoprendo il valore di far parte di un network che offre ai suoi soci opportunità, serietà e servizi per il mondo del lavoro”. Questo l’obiettivo di Seteco, attraverso le parole del suo presidente, Augusto Tomassini. “Seteco è una realtà nata 30 anni fa e che da oltre vent’anni offre servizi per le imprese. Siamo una delle maggiori realtà di questo genere dell’Italia centrale, con sede principale a Perugia, in Umbria, con 1.800 aziende associate, alle quali offriamo una vasta gamma di servizi”.

Si va da tutto ciò che riguarda l’igiene degli alimenti – con la predisposizione del sistema Haccp, analisi microbiologiche e predisposizione e assistenza del piano di tracciabilità – ai servizi per l’ambiente in tema di rifiuti, emissioni, scarichi delle acque e rumore. Ma anche tutto ciò che riguarda la privacy e la sicurezza sul lavoro, nonché la vasta gamma di servizi nell’ambito dei corsi di formazione (Haccp, sicurezza e attrezzature).

A questo, inoltre, si è aggiunto di recente anche il servizio Caf per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, nonché la predisposizione dei protocolli anti contagio in tema Covid, alla luce della nuova normativa introdotta dai Dpcm e dai decreti legge in materia di Covid. “Ci occupiamo di tutti gli aspetti che consentono alle aziende di lavorare in tranquillità, rispettando le leggi e le misure di tutela dei lavoratori – spiega Tomassini – offrendo così un supporto qualificato che consente di risparmiare, semplificare, avere un’ottica di insieme per i nostri clienti e associati e condividere e valorizzare le professionalità che siamo in grado di offrire”.