Se ti va è il nuovo singolo di Davide Astorri

Online su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Davide Astorri: il brano “Se ti va” è anche in rotazione radiofonica

In rotazione radiofonica “Se ti va”, il nuovo singolo di Davide Astorri. Se ti va è una canzone che è stata scritta per una persona che non c’è più. Ha come obiettivo di trasmettere le emozioni a seguito della perdita o allontanamento di qualcuno nella propria vita. Anche se il brano è dedicato ad una persona scomparsa, tutti devono rivedersi in queste parole e avere la possibilità di adattarle al proprio vissuto.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Ho scritto questa canzone in seguito alla morte di mia nonna a marzo del 2020. La dedico a lei e a tutte le persone che hanno perso una persona caro o semplicemente non è più nella loro vita».

Il videoclip ufficiale del brano è stato girato da Phantom Studio a Pontagna, Ponte di legno e al Tonale. Rappresenta i ricordi tra una madre ed una figlia. Le attrici sono “Matilde Pellegri” e “Katiuscia Spinelli”.

Link al videoclip ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=qrLfFpuQUbg

Biografia

Davide Astorri è un ragazzo di 23 anni residente a Castiglione D’Adda. È uno studente universitario e lavoratore. All’età di 8 anni ha approcciato il mondo della musica iniziando a suonare la chitarra. Nel corso degli anni ha lasciato un po’ in disparte questa passione anche se ha sempre cercato di mantenerla viva. Da un paio di anni ha iniziato a scrivere testo e musica delle proprie canzoni.La sua musica ha come obiettivo di trasmettere emozioni che, non sempre, sono semplici da spiegare o spesso non si trovano le parole adatte.

Instagram: https://www.instagram.com/davideastorri/

Facebook: https://www.facebook.com/davide.astorri/