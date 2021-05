È online su YouTube, il video di “90 Circolare Destra”(Musica Distesa, distr. Peer Music Italy), il nuovo singolo di IL CAIRO dedicato alla Linea 90 di Milano, custode delle molteplici sfaccettature della città.

Protagonisti del videoclip, girato da Enrico Recalcati insieme a Niccolò Corti e a Francesco Lorenzin, una giovanissima Sofia Toselli e Roman, il famoso “Rosario”, che da 10 anni opera in Porta Venezia, a Milano. Un video che racconta la quotidianità di una città metropolitana vitale e complessa, dove è facile incrociarsi senza accorgersene e dove basta uno sguardo per riapprezzare il valore di un incontro inaspettato.

“Seguendo l’esempio di Luca ho pensato “la 90” in modo diverso rispetto a quello che racconta la cronaca, ma senza appiattirne le complessità.” racconta il regista, Enrico Recalcati.

“Il percorso della 90 è un anello che attraversa tutta Milano, è la linea di demarcazione che in un certo senso unisce il centro e la periferia. È un mezzo popolato, popolare che lega tutti i milanesi. Quando racconto una storia in video mi piace lasciarmi ispirare dalle cose normali che accadono tutti i giorni, e a Milano non c’è nulla di più quotidiano che prendere la 90. Quindi mi sono chiesto: quante persone prendono quel mezzo? Quante potenziali relazioni ci sono su un autobus che restano inespresse? Quanti passeggeri con la stessa passione si sono seduti uno di fronte all’altro e non si sono mai incontrati?”

Link al video di “90 Circolare Destra” su YouTube:

https://youtu.be/8DAXpGJvnZM