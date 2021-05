Gli imolesi DE8ED debuttano con Fire Force

I DE8ED irrompono sulla scena musicale con “Fire Force”: il singolo di debutto della band imolese è l’emblema del loro sound

Fire Force è il primo inedito degli imolesi DE8ED, anticipazione dell’EP in uscita nel 2021. Pezzo innovativo, potente, djent, pieno di elettronica in una combinazione assolutamente originale di riff pesanti ad 8 corde, ritornelli melodici da cantare, ma anche hip hop e momenti chill out.

“Abbiamo scritto il nostro primo singolo, FIRE FORCE, durante il primo lockdown, riempiendolo con sentimenti come rabbia, perdita di speranza e senso di impotenza che tutti noi abbiamo sperimentato in questa pandemia mondiale.”

Ad aggiungere carattere, un testo particolarmente intimo, personale, in cui si parla del sentirsi traditi dalle istituzioni, della perdita degli amici, del provare disperazione e sognare di essere di nuovo liberi.

Un percorso emozionale nel quale tutti possono riconoscersi.

BIOGRAFIA

I DE8ED sono nati nel 2020 e hanno già all’attivo la pubblicazione di 2 cover, realizzate con l’idea di iniziare a crearsi una fanbase mentre il produttore Henrik Udd (Architects / Bring me the Horizon) lavorava all”EP in uscita nel 2021.

I due pezzi scelti sono stati BLOODY VALENTINE, cover in stile Punk Goes Pop della summer hit di Machine Gun Kelly che ha lanciato i DE8ED nel mondo della musica raggiungendo molti feedback positivi e molto pubblico (236.000visualizzazioni su YouTube e 205.000 stream su Spotify) e THE ONLY THING THEY FEAR IS YOU, brano della DOOM OST di Mick Gordon, una canzone pesante e completamente riarrangiata in cui si possono sentire chiaramente l’influenze Nu Metal, così come le ritmiche in stile Meshuggah. Pronti per il loro percorso personale nell’aprile 2021, dopo la firma con Sorry Mom!, esce il primo singolo Fire Force, brano emblema dello stile metal innovativo dei DE8ED!

link al video: https://bit.ly/3wT3kBT

